片山財務相は１２日午前、財務省内で米国のベッセント財務長官と会談し、投機的な動きが続く外国為替市場を巡り、今後も日米間で緊密に連携して対応していく方針で一致した。

生成ＡＩ（人工知能）への対応でも協力していくことを確認した。

片山氏によると、会談は約３５分間に及んだ。冒頭を除いて非公開で行われ、片山氏は会談後の記者会見で「足元の為替動向について、日米でよく連携できていることを確認した」と述べた。政府・日本銀行が行った円買い・ドル売りの為替介入について、米側は理解を示したとみられる。

日米の財務相は昨年９月、為替政策に関する共同声明を取りまとめた。為替レートが過度に変動したり、無秩序な動きをしたりした場合は、為替介入も可能だとの見解を示している。

その後、日米は過度な円安・ドル高への対応で足並みをそろえている。市場関係者によると、今年１月に１ドル＝１５８円台まで円が急落した際には、米当局が為替介入の準備段階とされる「レートチェック」を実施し、円安の進行に歯止めをかけた。

政府関係者によると、日本政府と日本銀行は４月、１年９か月ぶりに円買い・ドル売りの為替介入に踏み切った。５月の大型連休中にも介入を実施したとみられる。

片山氏は「共同声明に沿ってしっかり連携していくことを確認し、（ベッセント氏から）全面的に理解を得た」と強調した。円安を食い止めるためには日銀の利上げが必要とみられているが、会談で金融政策が議論になったかどうかについては「日銀との関係があるので申し上げられない」と明言を避けた。

会談では、急速に進化する生成ＡＩを活用したサイバー攻撃への対処についても意見を交わした。米新興企業アンソロピックの「クロード・ミュトス」などはシステム上の脆弱（ぜいじゃく）性を見つける能力が極めて高いとされ、悪用されるリスクが高まっている。

日本は、最新ＡＩから金融システムを守るための官民共同の作業部会を１４日に設置する予定で、米政府の知見を共有してもらうことを確認したという。片山氏は「しっかりと西側で連携し、同志国ではない国に武器化されることのないよう対応」する考えを示した。

両氏の会談は４月１５日以来、約１か月ぶりで、対面での会談は５回目。ベッセント氏は中国・北京で行われる米中首脳会談に同行する前に来日しており、１２日夕に高市首相と会談する。