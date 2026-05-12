辻希美「今日は起きるのしんどかったぁ」高校1年生・青空（せいあ）くんへのスパムおにぎり弁当に反響「たっぷりおかず入っててすごい」「顔が描いてあって可愛い」
【モデルプレス＝2026/05/12】タレントの辻希美が5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男・青空（せいあ）くんへの弁当ショットを公開し、話題になっている。
【写真】38歳5児のママタレ「顔が描いてあって可愛い」高1息子へのスパムおにぎり弁当
辻は「今日からまた1週間が始まったね」「＃高一弁当」とつづり、高校1年生の青空くんへの弁当を投稿。スパムおにぎり、ピーマンの肉づめ、色鮮やかなブロッコリー、顔が描かれた卵焼き、スパゲッティ、花形に切られたウインナー、卵焼き、きんぴらなどが詰められ、デザートにキウイが添えられた弁当を披露している。また「今日は起きるのしんどかったぁ」とも記している。
この投稿には「ボリューム満点で最高！」「たっぷりおかず入っててすごい」「美味しそう」「顔が描いてあって可愛い」「大人だけど作って欲しい」などといった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「顔が描いてあって可愛い」高1息子へのスパムおにぎり弁当
◆辻希美、青空（せいあ）くんへの弁当
辻は「今日からまた1週間が始まったね」「＃高一弁当」とつづり、高校1年生の青空くんへの弁当を投稿。スパムおにぎり、ピーマンの肉づめ、色鮮やかなブロッコリー、顔が描かれた卵焼き、スパゲッティ、花形に切られたウインナー、卵焼き、きんぴらなどが詰められ、デザートにキウイが添えられた弁当を披露している。また「今日は起きるのしんどかったぁ」とも記している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「ボリューム満点で最高！」「たっぷりおかず入っててすごい」「美味しそう」「顔が描いてあって可愛い」「大人だけど作って欲しい」などといった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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