安藤優子、ZARAアイテムでまとめた初夏の私服コーデを披露「かっけー！」「リラックス感と上品な絶妙なバランス」「シンプルコーデ、ほんとに素敵です」

安藤優子、ZARAアイテムでまとめた初夏の私服コーデを披露「かっけー！」「リラックス感と上品な絶妙なバランス」「シンプルコーデ、ほんとに素敵です」