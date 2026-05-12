安藤優子、ZARAアイテムでまとめた初夏の私服コーデを披露「かっけー！」「リラックス感と上品な絶妙なバランス」「シンプルコーデ、ほんとに素敵です」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が11日、自身のインスタグラムを更新。ファストファッションブランド「ZARA」のアイテムでまとめた“初夏コーデ”を披露した。
【写真】「かっけー！」「絶妙なバランス」ZARAアイテムでまとめた私服コーデ披露の安藤優子 ※5枚目
この日は、仕事や予定が詰まっているといい、一時帰宅して着替え、これから美容院に出かけるところであると説明した。
投稿では「朝のコーディネートは、白半袖ニットにドロストパンツ､ブラウンのミュール､すべて#zara」「2度目のコーディネートは、同じ半袖ニットにネイビーのとろみパンツ､足元は新しいコールハーンのスリッポンにしました。パンツはバツグンに履きやすい #エムフィルイージートラウザーズ」と、この日の2パターンのコーデを写真で紹介。
どちらも、半袖スタイルのラフな装いでありながら、靴やサングラスなどの小物を使って上品な着こなしとなっている。
コメント欄には「かっけー！の一言につきます」「優子さんのスッキリとしたラフなファッション好きです」「シルエット リラックス感と上品な絶妙なバランス 無理のない大人の余裕を感じさせるスタイルでございます」「シンプルコーデ、ほんとに素敵です」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「かっけー！」「絶妙なバランス」ZARAアイテムでまとめた私服コーデ披露の安藤優子 ※5枚目
この日は、仕事や予定が詰まっているといい、一時帰宅して着替え、これから美容院に出かけるところであると説明した。
投稿では「朝のコーディネートは、白半袖ニットにドロストパンツ､ブラウンのミュール､すべて#zara」「2度目のコーディネートは、同じ半袖ニットにネイビーのとろみパンツ､足元は新しいコールハーンのスリッポンにしました。パンツはバツグンに履きやすい #エムフィルイージートラウザーズ」と、この日の2パターンのコーデを写真で紹介。
コメント欄には「かっけー！の一言につきます」「優子さんのスッキリとしたラフなファッション好きです」「シルエット リラックス感と上品な絶妙なバランス 無理のない大人の余裕を感じさせるスタイルでございます」「シンプルコーデ、ほんとに素敵です」などと、さまざまな反響が寄せられている。