【無印良品の新作カレー】タマリンドの酸味が爽快！ 「豚肉とスパイシーカレー」が夏に最高
無印良品がスリランカの食文化に学んで開発した、新作カレーが登場。ココナッツミルクのまろやかさにスパイスが重なり、さらりとした口当たりが特長の、暑い時期にぴったりの1杯です。
【投稿】無印良品公式Xのカレー商品
▼現地に学ぶ スリランカ 豚肉とタマリンドのスパイシーカレー（税込350円）
豚肉のうまみと、タマリンドのやわらかい酸味が際立つ1品です。辛さの目安は「4辛」と刺激的。油や小麦粉、砂糖を使用せず、炒めたまねぎとココナッツミルクの素材本来の甘みを生かした、軽やかでスパイシーな味わいが楽しめます。
▼スリランカカレー シリーズのラインナップ
「豚肉とタマリンド」のほかにも、「ココナッツと青唐辛子のチキンカレー」や「たまごと野菜のクリーミーカレー」など、現地に学んだ本格的な味わいがそろっています。ネットストアではまとめ買い割引もあり、店舗受け取りも可能です。夏限定のおいしさをぜひ体験してみてください。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】無印良品公式Xのカレー商品
焙煎スパイスと酸味が織りなす「おいしさのわけ」このカレーは、肉のうまみに負けないようコリアンダーやカルダモンなどのスパイスを焙煎して香りを立たせているのが特徴です。さらに、スリランカカレーに欠かせないハーブ「カレーリーフ」を使用し、奥行きのある風味を実現しています。
豚肉のうまみと、タマリンドのやわらかい酸味が際立つ1品です。辛さの目安は「4辛」と刺激的。油や小麦粉、砂糖を使用せず、炒めたまねぎとココナッツミルクの素材本来の甘みを生かした、軽やかでスパイシーな味わいが楽しめます。
ユーザーの反応は？「本格的な酸味」が好評実際に食べたユーザーからは、本格的な酸味が評価されているようです。さらりとしたルーなので、バスマティ米やジャスミン米と一緒に楽しむのがおすすめです。
▼スリランカカレー シリーズのラインナップ
「豚肉とタマリンド」のほかにも、「ココナッツと青唐辛子のチキンカレー」や「たまごと野菜のクリーミーカレー」など、現地に学んだ本格的な味わいがそろっています。ネットストアではまとめ買い割引もあり、店舗受け取りも可能です。夏限定のおいしさをぜひ体験してみてください。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)