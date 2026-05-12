磐越道のバス事故をめぐり、バスに乗っていた生徒が若山容疑者の運転に不安を感じ、事故の直前に「死ぬかもしれない」という主旨のメッセージを家族に送っていたことが警察への取材で分かりました。

5月6日、磐越道で北越高校の生徒など21人が死傷した事故。



過失運転致死傷の疑いで逮捕された若山哲夫容疑者の運転に不安を感じた生徒が事故の直前、家族に対して「死ぬかもしれない」という主旨のメッセージを送っていたことが警察への取材で明らかになりました。



この事故をめぐっては白バス行為が繰り返されていたとみて警察が捜査を行っていますが…



【二種免許を持つ男性】

「携帯で『何月何日なんだけども乗れないか』と。『北越高校の生徒さんなんだけど』というのは聞いている。複数回あった」



二種免許を持つ男性は、蒲原鉄道の営業担当の知人を通じて北越高校に関するバスの運転依頼が数年前から複数回寄せられていたと話します。



国交省も5月11日、若山容疑者やバスを手配した蒲原鉄道に監査に入るなど運行の実態解明を進めています。