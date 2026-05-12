サッカー界では、優秀な選手が集中する世代がある。

日本でも小野伸二、高原直泰、稲本潤一ら「黄金世代」や、本田圭佑、岡崎慎司、長友佑都らの「北京五輪世代」がその時々の代表を引っ張ってきた。そして現在、日本代表の主力を担うのが「東京五輪世代」。過去最強との呼び声高い世代が、開幕まで１か月となったワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に挑む。（星聡）

最上級のＳランク

東京五輪世代を１０代前半から見てきた元Ｕ―２０（２０歳以下）日本代表監督の内山篤氏は、「とにかく国際経験を積ませてきた」と話す。この世代で日本協会が最上級の「Ｓ」ランクとしたのは、ＭＦ堂安とＤＦ冨安の２人。堂安は頑強な体に強烈な左足、そして勝負強さ、冨安は高い身体能力と正確な技術、そして冷静さを備えていた。内山氏は「海外勢とやれるかどうかが選考基準だった。２人は教えられないものを持っていた」と振り返る。

２人は２０１７年、内山氏の下でＵ―２０Ｗ杯を戦い、ともに１９歳で欧州へ。１８年９月にスタートした森保ジャパンにそろって初選出され、２１年東京五輪、２２年Ｗ杯カタール大会に出場した。Ｗ杯後、代表の主力となった堂安は今年３月の英国遠征で主将を務め、故障で代表から離れている冨安もクラブでは実戦復帰し、Ｗ杯出場が現実味を帯びてきた。

有力選手が次々と

２人を追いかけるように同世代の選手が海を渡り、代表に選ばれるようになった。その代表格がＭＦ三笘だ。筑波大からＪ１川崎に加入。東京五輪後、ベルギーを経て最高峰のイングランド・プレミアリーグに挑戦した。攻守で力強さを増し、昨季は２桁得点をマーク。代表でも絶対的な存在になったが、９日のリーグ戦で左脚を負傷。患部の状態が懸念される。

他にもＤＦ板倉やＦＷ上田らが代表の中核に成長。渡欧後に花開いたＤＦ伊藤や、２０代半ばを過ぎてから代表に定着したＤＦ渡辺、ＦＷ小川らもいる。次々と有力選手が出てくる層の厚さは、他の世代にはなかった。内山氏は「堂安、冨安が（目指す）基準になってきた」と話す。

言動で引っ張る堂安、黙々と取り組む冨安。内山氏は「性格は正反対だった」と振り返る。そんな２人を先頭に、競い合いながら世界に挑んできた東京五輪世代。堂安は「自分たちの色で、自分たちのやり方で、僕たちが中心になって引っ張っていきたい」と意気込む。