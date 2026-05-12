◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・ジャイアンツ戦で先発し、初回は１番・李政厚（イジョンフ）に初球を痛打されたが、左翼のＴ・ヘルナンデスが好捕し、幸先よく１死を奪った。２死から３番シュミットは９９・５マイル（約１６０キロ）の直球で左飛に打ち取り、３者凡退スタートを切った。

中８日の今季７度目の登板で２勝目を期すマウンドだったが２回先頭のディバースに右越え先制ソロを被弾した。６登板連続で本塁打を許し、先取点を献上した。

佐々木は前回２日（同３日）の敵地・カージナルス戦では、メジャー移籍後最多となる１０４球を投げ、６回５安打３失点、４奪三振の粘投を見せたが、援護に恵まれず３敗目（１勝）。試合後には「前回ほど全体的に納得のいくボールは少なかったので、そこは次に向けて修正したい。序盤うまくいかなかったことの原因は最後の６回を投げているときにつかめたので、そこは次につながるんじゃないかなと思う」と振り返っていた。