浜辺美波「親友とプチ旅行」駅ホームプライベートショットに「普通にいてびっくり」「オーラ隠しきれてない」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/05/12】女優の浜辺美波が11日、自身のInstagramを更新。駅ホームでのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳大河女優「普通にいてびっくり」駅ホームプライベートショット
浜辺は「あったかい季節になりましたね」と書き出し、「まだまだ冷え込んでいた時期に親友とプチ旅行してました」と、駅のホームで笑顔を見せるオフショットを公開。チェック柄の厚手のコートを纏い、メガネをかけた自然体な姿を披露した。
旅行の思い出について「美味しいご飯をいただいて、カラオケしちゃって、益々元気になりました」と振り返り、「また行きたい、そろそろ行きたい…絶対いく！」とつづった。さらに「今度は何県に行こうかとたまに話します どこがおすすめでしょうかね」とファンへおすすめの旅行先を問いかけた。
この投稿にファンからは「普通にいてびっくり」「オーラ隠しきれてない」「メガネ姿もプライベート感があって可愛すぎる」「お休み満喫できたみたいで良かった！」などの声が届いている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳大河女優「普通にいてびっくり」駅ホームプライベートショット
◆浜辺美波、親友と“プチ旅行”
浜辺は「あったかい季節になりましたね」と書き出し、「まだまだ冷え込んでいた時期に親友とプチ旅行してました」と、駅のホームで笑顔を見せるオフショットを公開。チェック柄の厚手のコートを纏い、メガネをかけた自然体な姿を披露した。
◆浜辺美波の投稿に反響
この投稿にファンからは「普通にいてびっくり」「オーラ隠しきれてない」「メガネ姿もプライベート感があって可愛すぎる」「お休み満喫できたみたいで良かった！」などの声が届いている。（modelpress編集部）
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