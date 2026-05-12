2児の母・石川梨華、薬味たっぷり手作りつけ蕎麦披露「ピリ辛は今の季節最高」「食欲がそそられる」の声
【モデルプレス＝2026/05/12】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月11日、自身のInstagramを更新。薬味たっぷりのつけ蕎麦を公開し、話題となっている。
【写真】41歳元モー娘。「レシピ知りたい」薬味たっぷりのピリ辛豚つけ蕎麦披露
石川は「お昼ごはん何食べたんだろう？」といつもの言葉をつづり、写真を投稿。「ピリ辛豚つけ蕎麦 薬味たっぷり美味しかった」という言葉通り、お椀の中にはつけ汁に豚肉、ネギが載っており、小皿に薬味がたっぷり載っている様子が公開されている。
この投稿には「ピリ辛は今の季節最高」「レシピ知りたい」「美味しそうですね」「食欲がそそられるご飯」「食べてみたい」などとコメントが寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。「レシピ知りたい」薬味たっぷりのピリ辛豚つけ蕎麦披露
◆石川梨華、薬味たっぷりのつけ蕎麦公開
石川は「お昼ごはん何食べたんだろう？」といつもの言葉をつづり、写真を投稿。「ピリ辛豚つけ蕎麦 薬味たっぷり美味しかった」という言葉通り、お椀の中にはつけ汁に豚肉、ネギが載っており、小皿に薬味がたっぷり載っている様子が公開されている。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿には「ピリ辛は今の季節最高」「レシピ知りたい」「美味しそうですね」「食欲がそそられるご飯」「食べてみたい」などとコメントが寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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