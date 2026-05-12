指原莉乃、≠ME卒業を発表した菅波美玲へメッセージ「出会ってくれてありがとう」「美玲の全てを応援します」
【モデルプレス＝2026/05/12】タレントの指原莉乃が5月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。同月11日、自身がプロデュースを手掛けるアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）からの卒業を発表した菅波美玲へコメントした。
【写真】卒業発表の≠MEメンバー、2019年時の初々しいお披露目ショット
5月11日、≠ME公式サイトでは、3月28日から休養のため活動を休止していた菅波が、6月12日に開催される「菅波美玲卒業コンサート」をもってグループを卒業することを発表した。
この発表を受け、指原は「オーディションを受けてくれてありがとう。出会ってくれてありがとう」と感謝。「美玲を想って書いた楽曲が、その盛り上がりが、12人が、客席が、全てが好きです。あの空間が私に届けてくれたインスピレーションがたくさんあり、そしてより良いものを制作したいと思わせてくれました」と思いをつづった。
続けて「ダンスが楽しくなってきたと話してくれた日のこと、美玲のセリフをプリプロで聞くのを楽しみに待ったこと、スタッフも含めてみんなでたくさん笑った夜が何度もあったこと。忘れたくない会話が、たくさんあります」と菅波との思い出を振り返った。そして最後に「その日が来てしまうなら、美玲の全てを応援します。美玲の素直さで、美玲の今日までの努力で、今後の人生がより輝きますように」と激励のメッセージを贈っている。（modelpress編集部）
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【写真】卒業発表の≠MEメンバー、2019年時の初々しいお披露目ショット
◆菅波美玲、≠ME卒業を発表
5月11日、≠ME公式サイトでは、3月28日から休養のため活動を休止していた菅波が、6月12日に開催される「菅波美玲卒業コンサート」をもってグループを卒業することを発表した。
◆指原莉乃、菅波美玲の卒業にコメント
この発表を受け、指原は「オーディションを受けてくれてありがとう。出会ってくれてありがとう」と感謝。「美玲を想って書いた楽曲が、その盛り上がりが、12人が、客席が、全てが好きです。あの空間が私に届けてくれたインスピレーションがたくさんあり、そしてより良いものを制作したいと思わせてくれました」と思いをつづった。
続けて「ダンスが楽しくなってきたと話してくれた日のこと、美玲のセリフをプリプロで聞くのを楽しみに待ったこと、スタッフも含めてみんなでたくさん笑った夜が何度もあったこと。忘れたくない会話が、たくさんあります」と菅波との思い出を振り返った。そして最後に「その日が来てしまうなら、美玲の全てを応援します。美玲の素直さで、美玲の今日までの努力で、今後の人生がより輝きますように」と激励のメッセージを贈っている。（modelpress編集部）
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