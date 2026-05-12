スナック菓子メーカー「カルビー」が2026年5月11日、主力商品であるポテトチップスなどのパッケージを白黒に変更することが明らかになった。複数社が報じている。

「経済的にかなり末期感があってすごい」

報道によると、カルビーは中東情勢の悪化を受け「ナフサ」を原料とするインクの調達が不安定になったことから、安定供給を最優先するためこうした変更を決めたという。

パッケージのデザインは既存のものと同じだが、フルカラーから白と黒の2色で刷られたモノクロのものに変更となるようだ。

25日以降の出荷分からモノクロ版の商品に切り替わるという。

SNSでは、「ポテトチップスの包装が白黒になるんだって。嘘みたいな事が本当に起こり始めた。生きてる間にこんな事が起ころうとは」など、困惑の声が相次いだ。

「本紙報道とのご指摘を多数いただいておりますが......」

「事実が虚構新聞を越えてしまうとは」「虚構新聞かと思った...。もうそこまで来たのか、というのと、思い切ったなあというのと」といった投稿も多い。

「虚構世界の事実をお届け」とし、創作ニュースを日々掲載しているSNSアカウント「虚構新聞」によるネタ投稿ではないか、と勘違いしたユーザーがいたためだ。

虚構新聞社の公式Xアカウントは同日、NHKによる報道を引用し本騒動に言及。

「『中東情勢の影響でカルビーがポテトチップスなどのパッケージを白黒2色デザインに変更する』という記事について、本紙報道とのご指摘を多数いただいておりますが、これは現実のニュースです。ご了承ください」と呼びかけた。