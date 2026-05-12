韓国株一時5%超急落、政府高官のSNS投稿が投資家の反発を招く



東京時間11:08現在

韓国総合株価指数 7646.39（-175.85 -2.25%）



韓国株は序盤に8000ポイント大台に接近、その後急反落し一時5%超下げた。利益確定のほか韓国政府高官のSNS投稿が売りを誘ったようだ。



韓国の政府高官が、AIブームから生じる利益の一部は全市民に還元されるべきだとSNSに投稿。AI時代の過剰利益はメモリ企業の株主や資産保有者に集中する傾向がある。彼らが大きな利益を得る一方で、中間層の大部分は間接的な影響しか受けないと指摘。



AI産業からの利益を活用した「国民配当」を提案したことがハイテク株の投資家の感情を逆なでする形となった。SKハイニックスとサムスン電子はマイナスに転じている。

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