「ドジャース−ジャイアンツ」（１１日、ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。初回の第１打席は初球を引っかけボテボテの一ゴロに倒れた。

大谷はここまで投打同時３試合を含む３７試合で打席に立ち、打率・２４１、６本塁打、１６打点、５盗塁、ＯＰＳ・７９２をマーク。前日１０日のブレーブス戦は４戦ぶりのノーヒットと振るわず、本塁打は２６日のカブス戦を最後に１０試合、４６打席連続で止まっている。

５月８試合の打率・１２９とＯＰＳ・４１１は主力の中で最低の数字。試合後のロバーツ監督は大谷の打順変更を「今はない」と否定しながら、打撃について「速球に差し込まれていると思う。普段ならベルト付近の球はセンター方向に強い打球を打つのに、今は少し遅れて下から入ってしまっている。これはタイミングが遅れていることを示していると思う」と感想。さらに「それがメカニカルな問題なのかどうかは分からないが、最近は平凡なフライが多い。本来の状態なら、ああいう打球は二塁打や本塁打になっているはず。彼が長打を打てていないときは状態が良くない現れだ。普段の彼なら捉えた打球は長打になる。今はうまくかみ合っていないように見える」とも話していた。