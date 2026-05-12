人気セクシー女優・石川澪、電子限定写真集『春の詩』がPOD化 豪華特典を解禁
人気セクシー女優・石川澪の電子限定写真集『春の詩』が、プリント・オン・デマンド（POD）形式でリアル写真集として期間限定販売されることが決定した。販売期間は5月11日正午から5月31日午後11時59分まで。電子版で大きな反響を呼んだ話題作が、ファン待望の“紙の一冊”として登場する。
【写真】石川澪 POD限定写真集『春の詩』表紙
同作は、透明感あふれるビジュアルと情緒的な世界観が評価され、電子書籍として多くの支持を集めた作品。「手元に残したい」という要望に応える形で、期間限定の特別仕様としてPOD化が実現した。
今回の発売を記念し、豪華な3大特典も用意されている。1冊ずつ本人が丁寧に記入する直筆サインに加え、サイン入りチェキを同封。さらに、発売記念オンラインイベントへの参加権も付属し、石川本人と直接交流できる機会が提供される。
オンラインイベントでは、作品の魅力や撮影エピソードなどを共有できる内容が想定されており、ファンにとって特別な体験となる構成だ。サインやチェキが付く限定仕様のため、コレクション性も高い一冊となっている。
タイトルは『石川澪POD限定写真集「春の詩」』。販売は2026年5月31日までの期間限定で、受注生産形式により届けられる。
【写真】石川澪 POD限定写真集『春の詩』表紙
同作は、透明感あふれるビジュアルと情緒的な世界観が評価され、電子書籍として多くの支持を集めた作品。「手元に残したい」という要望に応える形で、期間限定の特別仕様としてPOD化が実現した。
オンラインイベントでは、作品の魅力や撮影エピソードなどを共有できる内容が想定されており、ファンにとって特別な体験となる構成だ。サインやチェキが付く限定仕様のため、コレクション性も高い一冊となっている。
タイトルは『石川澪POD限定写真集「春の詩」』。販売は2026年5月31日までの期間限定で、受注生産形式により届けられる。