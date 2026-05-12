「ドジャース−ジャイアンツ」（１１日、ロサンゼルス）

ドジャース・佐々木朗希投手が今季２勝目を懸けて先発した。

初回は先頭の李政厚（イ・ジョンフ）に初球の速球をとらえられ、逆方向へ強い打球。左翼のテオスカー・ヘルナンデスがスライディングキャッチで救い、マウンドで佐々木は拍手して感謝した。アラエス、シュミットも左飛に打ち取って７球で三者凡退スタート。シュミットへの最後の１球は今季最速９９・５マイル（約１６０キロ）を計測した。

佐々木は当初９日のブレーブス戦に登板する見込みだったが、エース格のスネルが左肩痛から復帰したため、スライドする形で８日間の調整をへて７度目のマウンドに立つ。

前回２日のカージナルス戦は自己最長６回、同最多１０４球を投げて３失点。先発の役割でもあるクオリティスタートを達成したが、打線の援護がなく、３敗目を喫した。

この日の試合前の会見でロバーツ監督は佐々木について「メンタル面、感情面、フィジカル面、そして、メカニクスの面でも、彼はいま非常に良い状態にあると感じている。新しく取り組んでいるスプリットを使った登板も、これで２、３試合こなしてきたところだし、相手チームはまだ彼のその新しいボールを見ていない。２日前のブルペンも本当に良かったのですごく前向きに捉えているし、いい兆しだと思う」と期待していた。