・インフがマド開け急伸、金融システムのモダナイズ需要追い風に今期大幅増益の見通し

・ニッパツがＳ高、半導体プロセス部品やデータセンター関連拡大で今期営業益２９％増計画

・フジクラなど電線株の上値指向鮮明、米コーニング株の急騰が刺激材料に

・サイオスはＳ高、第１四半期営業益２．６倍で通期計画進捗率３９％

・ＴＨＫは大幅高で新値追い、産業機器の受注好調で２６年１２月期業績予想を上方修正

・イビデンが利食いこなし新高値、ＡＩ向け高機能ＩＣパッケージ基板の成長性を改めて評価

・りたりこは７日ぶり急反騰し年初来高値更新、２７年３月期は最終益２１％増を計画

・扶桑化学がカイ気配切り上げ、半導体向け主力製品成長し今期は過去最高益更新を計画

・ニチアス急伸、２７年３月期増収増益・増配予想で自社株買いも

・ソフトバンクＧが堅調推移、仏大統領とデータセンター投資協議と伝わる

・丸文はカイ気配スタート、配当方針の変更で今期増配



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS