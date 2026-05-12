Snow Manが、5thアルバム『音故知新』を携えて開催した5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』のBlu-ray＆DVDを7月1日にリリースする。

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本作には、2025年12月26日の東京ドーム公演全33曲を収録しており、ライブ本編にくわえて初回盤と通常盤それぞれに異なる特典映像が収められる。

初回盤の特典映像には、ツアーの裏側に密着したドキュメンタリー映像『The Documentary of ON』や、9人それぞれの名場面、“カリスマックス＆舘様タイム集”、そして毎会場異なるコントコーナー“アイスクリーム屋さんコント集”、“Miss Brand-New Friday Night キメカット集”などのほか、東京ドーム公演がクリスマス当日だったため、その日だけのクリスマスダイジェストをコンパイルした『ON いいとこセレクション』、そしてメンバーがセレクトしたライブ本編の場面をメンバーと共に楽しむことができる『メンバーセレクトLIVEビジュアルコメンタリー』が収録される。

また、通常盤には「Miss Brand-New Friday Night」「約束は君と」「BOOST」のマルチアングル映像と、各公演のMCダイジェスト集、ツアー最終日のWアンコールも含む、2026年1月18日の京セラドーム大阪公演のダイジェスト映像が収められる。

（文＝リアルサウンド編集部）