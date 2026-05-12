イビデン<4062.T>＝大幅高で青空圏舞う。同社は１１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比２０．１％増の５０００億円、営業利益は同４５．１％増の９００億円、最終利益は同９．０％減の５８０億円を見込む。また、前期の期末配当に関して従来の予想から５円増額したうえで、今期の年間配当予想は３５円（前期の年間配当は株式分割後ベースで３０円）とした。ＡＩ半導体関連での主力製品の成長性が改めて意識される形となり、下落一服後に待機資金がすかさず流入した。生成ＡＩ用サーバー向けの需要が引き続き好調に推移するなか、高機能ＩＣパッケージ基板全体の成長を見込む。２６年３月期の売上高は前の期比１２．７％増の４１６２億１００万円、最終利益は同８９．０％増の６３７億１３００万円だった。保有していた豊田自動織機<6201.T>株について、ＴＯＢ（株式公開買い付け）に応募したことで特別利益が発生。遊休資産やイビデンフィリピンの固定資産に関する減損損失を補う形で大幅な最終増益となった。



サイオス<3744.T>＝ストップ高人気。同社は１１日取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比２．６倍の１億７７００万円となり、通期計画４億５０００万円に対する進捗率は３９．３％に達した。売上高は同１８．１％増の５８億９５００万円で着地した。グルージェントシリーズを中心としたサブスクリプション製品が順調に推移したほか、ＡＩ関連案件サービスの受注が伸長。企業向けＡＩ実装に適した高精度な検索ソリューションに加え、セキュリティー機能が評価され、Ｅｌａｓｔｉｃ Ｎ．Ｖ．関連商品が伸びたことも寄与した。なお、通期業績予想については従来計画を据え置いている。



丸文<7537.T>＝上値指向強めカイ気配。１１日取引終了後、配当方針を変更すると発表した。従来は「連結配当性向４０％またはＤＯＥ（株主資本配当率）２．５％のいずれか高い方を目安」としていたが、この数値をそれぞれ連結配当性向は「５０％」へ、ＤＯＥは「３．５％」へ引き上げる。これに伴い、２７年３月期の配当予想を７７円（前期５０円）と増額した。これを好感した買いが膨らんでいる。なお、あわせて２６年３月期連結決算を発表。売上高は２１３４億２５００万円（前の期比１．２％増）、営業利益は７７億６３００万円（同１５．２％減）だった。モビリティー向けや民生機器向けが底堅く推移したほか、人工衛星関連の需要が大きく伸びた。一方、代理人取引の減少や商品ミックスの変動により利益率は低下した。続く２７年３月期の売上高は２２５０億円（前期比５．４％増）、営業利益は７８億円（同０．５％増）の見通し。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS