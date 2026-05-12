12日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比13.1％増の2736億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同16.3％増の2138億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> 、ＡＩ セレクトメガトレンド日本株（ネットリターン） <162A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <2840> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> 、上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <1554> など65銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <1488> 、ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 <1660> 、ＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> 、グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> など44銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が7.66％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が6.79％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が3.51％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が3.32％高、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> が3.28％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債 ７－１０ <2092> は8.24％安、ＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> は7.72％安、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> は3.68％安、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> は3.24％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は3.14％安と大幅に下落した。



日経平均株価が387円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1529億8600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1444億1600万円も上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が139億5000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が111億3900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が108億8800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が92億5000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が56億1000万円の売買代金となった。



株探ニュース