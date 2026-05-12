12日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数143、値下がり銘柄数394と、値下がりが優勢だった。



個別ではビーマップ<4316>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>がストップ高。ＡＣＳＬ<6232>は一時ストップ高と値を飛ばした。グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、アストロスケールホールディングス<186A>、イオレ<2334>、Ｓａｐｅｅｔ<269A>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>など19銘柄は年初来高値を更新。ＴＭＨ<280A>、インフキュリオン<438A>、テクノロジーズ<5248>、オキサイド<6521>、ｎｏｔｅ<5243>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>がストップ安。パワーエックス<485A>は一時ストップ安と急落した。ダイブ<151A>、キッズスター<248A>、フルッタフルッタ<2586>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、海帆<3133>など29銘柄は年初来安値を更新。ブルーイノベーション<5597>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、インフォメティス<281A>、ＺＥＴＡ<6031>、売れるネット広告社グループ<9235>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース