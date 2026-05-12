バスケットボール・レバンガ北海道は週末、ホーム・北海きたえーるでファン感謝祭を開きました。



会場には過去最多となる２６２１人のファン・ブースターが駆け付け、選手とスタッフが２つのチームに分かれて４種目で対決しました。



（実況）「折茂さんアウト！」



（折茂武彦さん）「お前結構本気できたな」





（市場脩斗選手）「めっちゃ気持ちいい」この日、最も会場をわかせたのは、社長の折茂武彦さんと富永啓生選手のスリーポイントシュート対決です。（折茂武彦さん）「啓生に勝てるとしたら、このチームで僕しかいない」６年前までレバンガ北海道に所属していた折茂さんは、通算１万２３８点を記録。日本出身選手の最多記録保持者で、スリーポイントシュートを得意としていました。（実況）「菊地選手の１４本に追いついた、１６、１７」引退から６年経った折茂さんが、現役選手を抜いて２６本中１７本のシュートを成功させます。（折茂武彦さん）「まあまあでしょ。だって…練習している選手よりも入っている」（富永啓生選手）「思った以上に入ったのでプレッシャーがかかっている」一方、Ｂ１リーグの１試合平均得点ランキングで日本人選手トップとなった富永選手も連続でポイントを重ね、会場のファンをわかせます。（実況）「（折茂さんに）並びました、さぁどうだ」最後に富永選手が１８本を決めて勝利となりました。（富永啓生選手）「ファンの応援なくして（今季）ここまでの勝利はなかったので、すごく感謝したい。今度はＣＳにみなさんを連れていけるように頑張りたい」