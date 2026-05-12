U17女子アジアカップ

サッカーAFC U-17女子アジアカップ2026の準々決勝が11日に行われ、日本代表が韓国代表に1-0で勝利した。後半29分に17歳のMF樋口らら（マイナビ仙台レディースユース）が決勝点となる直接フリーキックを決めた。鮮やかな弾道に「女子でもこの距離から決めちゃうんだ」など、驚きの声が上がっている。

樋口が右足で放ったボールは、壁を越えてGKの横を鋭く曲がった。ゴールネットに吸い込まれると両手を広げて喜びを爆発。チームメイトと祝福を分かち合った。

AFC女子チャンピオンズリーグ公式Xが実際の動画を公開。文面に「ヒグチ・ララのように曲げろ！」とつづった投稿に、日本ファンから驚きのコメントが寄せられた。

「すんごい曲がってる 女子のこの年代でもこの距離から直接狙って決めちゃうんだ」

「美しくしなやかな曲がり方！」

「エグいわぁ」

「これはすごいフリーキック。こんな選手がフル代表にほしいですね」

「軌道エグすぎますて」

「すげ〜〜曲がった！」

日韓戦を制した日本は準決勝進出。今秋モロッコで行われるU-17女子W杯出場権を獲得した。



（THE ANSWER編集部）