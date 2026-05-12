アイドルグループ・ＢＮＳＩ（ボンサイ）が１１日、４作目シングル「揺らめきの果てへ」（６月１８日配信開始）を皮切りに、９月まで４カ月連続シングル配信リリースをすることを発表した。

４カ月連続配信リリースの第１弾の４作目シングル「揺らめきの果てへ」は、自身を取り巻く森羅万象の理に身を委ねながら、光を信じて生きていくというテーマの楽曲。ズッシリと響くベース音に乗せたメンバーの伸びやかな歌声が心地よく、これから訪れる夏にぴったりな疾走感にあふれる。出会いと別れの季節である春の訪れをはかなく描いた前作「春に願いを」とは全く異なりながらも、ＢＮＳＩらしさは健在の楽曲となった。

さらに同日、オフィシャルファンクラブなどでグループ初のパッケージアルバム（タイトル未定）を発売することも発表し、リリースイベント開催も決定した。

すでに６月２４日、７月１８日、１０月２８日には青山ＲｉｚＭで初の定期公演「ｄｅｌｅｔｅ ｎｏｉｓｅｓ」の開催を発表している。

ＢＮＳＩは、ＡＩ、ＹＵＩ、ＭＡＹＡ、ＲＥＩ、ＬＩＬＩ、ＬＩＳＡ、ＳＡＫＩ（活動休止中）の７人組。「ｄｅｌｅｔｅ ｎｏｉｓｅｓ −この世界に引き算を−」をグループのコアに置き、東京を拠点として国内だけでなく海外市場進出を大前提とする。