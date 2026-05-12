有村架純「日本国民にとっても安心感がある」 お茶の生産者へメッセージ
俳優の有村架純、お笑い芸人のなかやまきんに君が12日、都内で行われた伊藤園『日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜』発表会にゲストとして登壇した。
【全身ショット】ノースリーブでスタイル抜群な有村架純
新茶シーズンにぴったりなグリーンの衣装で登場。茶業界に関わる生産者の思いを聞き「日本茶を守ろうとしてくださって、その熱量というのが、私たち日本国民にとっても安心感がある。消費者の1人としてはとてもありがたいなと思います。みんなで盛り上げていきたいなという気持ちになります」としみじみ。「日本茶というのは、とても身近で、私もお茶を飲みながら育ってきた純日本人なので、やっぱり日本茶がそばにあると食卓も華やかになります。そういった日本独自の文化が、これからも守られて大切に次の未来へと継承されていくことを私も望んでいますので、これからも日本茶の未来に向けて一緒に皆さんと歩んでいけたらなと思います」と生産者へメッセージを送った。
なかやまきんに君は、「お〜いお茶」を持ちながら登場。ボン・ジョヴィ「イッツ・マイ・ライフ」に合わせ、コップに注ぎ、お笑い好きの有村も思わず笑顔になった。「いつもより重い気がします」と“パワー”の詰まったコップを持ち、有村はおいしそうに飲んでいた。
有村は伊藤園CMキャラクターとして、なかやまきんに君は「純国産」応援団長として参加。会見では、伊藤園のグローバル展開のビジョンとして、2041年までに世界100ヶ国・地域での展開を狙い、日本の茶業界を盛り上げる。
【全身ショット】ノースリーブでスタイル抜群な有村架純
新茶シーズンにぴったりなグリーンの衣装で登場。茶業界に関わる生産者の思いを聞き「日本茶を守ろうとしてくださって、その熱量というのが、私たち日本国民にとっても安心感がある。消費者の1人としてはとてもありがたいなと思います。みんなで盛り上げていきたいなという気持ちになります」としみじみ。「日本茶というのは、とても身近で、私もお茶を飲みながら育ってきた純日本人なので、やっぱり日本茶がそばにあると食卓も華やかになります。そういった日本独自の文化が、これからも守られて大切に次の未来へと継承されていくことを私も望んでいますので、これからも日本茶の未来に向けて一緒に皆さんと歩んでいけたらなと思います」と生産者へメッセージを送った。
有村は伊藤園CMキャラクターとして、なかやまきんに君は「純国産」応援団長として参加。会見では、伊藤園のグローバル展開のビジョンとして、2041年までに世界100ヶ国・地域での展開を狙い、日本の茶業界を盛り上げる。