『風、薫る』飯尾和樹、用務員役で登場 視聴者ほっこり「癒し枠」“正体”考察する声も「偉い人だったりして!?」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第7週「届かぬ声」（第32回）が12日に放送され、タレントの飯尾和樹が病院の用務員役で登場。その存在感にネット上には「癒し枠だな…」「よい仕事をしそう」「偉い人だったりして!?」といった反響が寄せられた。
【写真】原稿持ち込みを薦められるシマケン（佐野晶哉）『風、薫る』第33回より
帝都医科大学附属病院で看護実習がスタートしたりん（見上）だが、担当する患者・園部（野添義弘）に心を開いてもらえない日々が続く。りんは回診中の外科医の今井（古川雄大）に園部の様子を伝えるが、医師たちも取り合ってくれない。
落ち込むりんが中庭の前を通りかかると、そこにうずくまっている様子の男性がいる。「どうしたんですか!?」と駆け寄ると、その男性は身体を起こして事もなげに「ん？」と声を出す。りんが診察を受けに来た患者と勘違いしたと説明すると、男性は笑顔で「俺はこの病院の小使いだ」と応じ「草むしったり、小物直したり…まあ、何でも屋」と語る。
小使いの万作（飯尾）は、りんが看護婦見習いだということに気付くと「少し先にちょうど腰掛けになる木がある。泣くにはちょうどいい」と教えて、作業を再開するのだった…。
病院の用務員・万作役で飯尾が登場すると、ネット上には「飯尾さん、癒し枠だな…」「ギャグかまして、りんを笑わせてほしい」「なんだかよい仕事をしそうな予感」などの声が続出する一方で「ただの草むしりおじさんではない気がする」「用務員さんの振りをして病院の実情を観てる偉い人だったりして!?」「あれ仮の姿で院長とかあり…あるかなぁ」といった投稿も集まっていた。
【写真】原稿持ち込みを薦められるシマケン（佐野晶哉）『風、薫る』第33回より
帝都医科大学附属病院で看護実習がスタートしたりん（見上）だが、担当する患者・園部（野添義弘）に心を開いてもらえない日々が続く。りんは回診中の外科医の今井（古川雄大）に園部の様子を伝えるが、医師たちも取り合ってくれない。
小使いの万作（飯尾）は、りんが看護婦見習いだということに気付くと「少し先にちょうど腰掛けになる木がある。泣くにはちょうどいい」と教えて、作業を再開するのだった…。
病院の用務員・万作役で飯尾が登場すると、ネット上には「飯尾さん、癒し枠だな…」「ギャグかまして、りんを笑わせてほしい」「なんだかよい仕事をしそうな予感」などの声が続出する一方で「ただの草むしりおじさんではない気がする」「用務員さんの振りをして病院の実情を観てる偉い人だったりして!?」「あれ仮の姿で院長とかあり…あるかなぁ」といった投稿も集まっていた。