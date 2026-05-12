『風、薫る』飯尾和樹、用務員役で登場 視聴者ほっこり「癒し枠」“正体”考察する声も「偉い人だったりして!?」

『風、薫る』飯尾和樹、用務員役で登場 視聴者ほっこり「癒し枠」“正体”考察する声も「偉い人だったりして!?」