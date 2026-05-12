30年超のITSM知見を人材育成に転用！ ロココ「企業向けIT研修サービス」

記事ポイント 株式会社ロココが2026年5月より「企業向けIT研修サービス」の提供を開始ヒアリングからカリキュラム設計・研修実施・効果測定・フォロー研修までを一貫支援対面・オンライン・ハイブリッドに対応し、業種や社員のITリテラシーに合わせて柔軟に設計 株式会社ロココが2026年5月より「企業向けIT研修サービス」の提供を開始ヒアリングからカリキュラム設計・研修実施・効果測定・フォロー研修までを一貫支援対面・オンライン・ハイブリッドに対応し、業種や社員のITリテラシーに合わせて柔軟に設計

IT・DX人材育成の計画を立てても、現場への定着まで至らないという悩みを抱える企業は少なくありません。

ロココが、そうした課題を解消する新サービスの提供を開始します。

ロココ「企業向けIT研修サービス」





提供開始：2026年5月提供元：株式会社ロココ（スタンダード市場5868）対応形式：対面・オンライン・ハイブリッド（客先出張・ロココ拠点での実施も可）対応研修例：Microsoft 365基礎研修／Microsoft Teams活用研修／情報セキュリティ研修／RPA研修／Microsoft 365／Copilot活用研修 など

ロココは、IT・DX人材育成を「研修の実施」で終わらせず、現場での実行・定着までを一貫して支援する「企業向けIT研修サービス」の提供を2026年5月より開始しました。

課題や育成方針のヒアリングから始まり、現場に合わせたカリキュラム設計、研修実施、理解度テスト・アンケートによる効果の可視化、そして改善提案やフォロー研修まで、一連のプロセスをまとめて担います。

育成計画や研修コンテンツを用意しても現場への活用が個人任せになってしまうケース、全社教育を担うマンパワーが不足して実行・定着まで手が回らないケース、研修効果を測定・可視化できず次の施策に活かしきれないケースなど、企業が直面する構造的な課題に対して、ロココがIT部門・人事部と現場社員の間に立ちながら対応します。

サービスの特長と支援内容

本サービスの核心は、研修を「やって終わり」にしない設計にあります。

研修後に実施する理解度テストとアンケートで受講者の声と習熟度を収集し、教育結果を集計・レポート化することで「身についたかどうか」を数値として可視化します。

その結果をもとに必要なフォロー研修の提案と改善策の立案を行い、育成施策が継続的に機能する仕組みを構築します。

カリキュラムは固定メニューではなく、業種・業務内容・社員のITリテラシー・研修対象（新入社員、全社員、特定部門など）に応じて内容・レベル・構成を柔軟に設計します。

開催形式は対面・オンライン・ハイブリッドの3形式に対応し、顧客企業のオフィスや全国拠点への出張開催のほか、ロココの拠点を使った実施も選択できます。

豊富な実績から体系化されたサービス

ロココはこれまでも個別の要望に応じて、Microsoft 365やMicrosoft Teamsの活用定着を目的とした研修、新入社員向けのIT基礎研修、情報セキュリティ研修、RPAによる業務効率化研修などを実施してきています。

大手製造業・建設業界・小売流通業界・食品消費財メーカーなど、業種と規模を問わず現場のIT活用レベルや育成目的に応じた研修設計の実績を積み重ねており、今回はそのノウハウをより多くの企業に提供できる形に体系化しています。

創業以来30年以上にわたり、ITSM（ITサービスマネジメント）を軸にしたIT運用支援・ITアウトソーシング・ヘルプデスク事業を通じて企業のDX推進を現場で支えてきたロココは、「ITやDX施策は導入よりも現場で使われ続ける方が難しい」という課題を一貫して見てきた会社です。

その現場知見を人材育成領域に転用することで、研修を一過性の施策に終わらせない伴走支援を実現しています。

育成方針のヒアリングから効果測定・フォロー研修まで一気通貫で対応し、大手製造業から小売・流通まで業種横断の支援実績を持つロココが、30年超のITSM現場知見を研修サービスとして体系化します。

対面・オンライン・ハイブリッドと開催形式を選べるため、本社集合研修から全国拠点への出張対応まで、組織の規模や体制に合わせた運用が可能です。

ロココ「企業向けIT研修サービス」の紹介でした。

よくある質問

Q. 研修の効果はどのように確認できますか。

A. 研修後に理解度テストとアンケートを実施し、受講者の習熟度と声を収集します。

結果は集計・レポート化され、「身についたかどうか」が数値として可視化されます。

その結果をもとに、フォロー研修を含む改善提案が行われます。

Q. 対応できる研修テーマはどのように決まりますか。

A. 業種・業務内容・社員のITリテラシー・研修対象（新入社員、全社員、特定部門など）をヒアリングしたうえで、内容・レベル・構成が柔軟に設計されます。

Microsoft 365・Teams・情報セキュリティ・RPA・Copilotなど幅広いテーマに対応しています。

Q. 研修はどこで開催されますか。

A. 顧客企業のオフィスや全国拠点への出張開催、ロココ拠点での実施のいずれにも対応しています。

開催形式は対面・オンライン・ハイブリッドから選択できます。

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