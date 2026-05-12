タイで飼い犬2匹が約60万円を超える金のネックレスを飲み込むという、あきれるような出来事が起きた。

8日（現地時間）、タイメディア「ザ・タイガー」によると、タイ人男性のナッタポン・ルカチャートさん（41）は最近、自身の飼い犬たちに起きたあきれるような出来事を紹介した。

ナッタポンさんは3匹の犬を飼っている。ある夜、ナッタポンさんは就寝前に椅子の上に金のネックレスを置いておいたが、これを犬たちが囲んで噛み始めた。ネックレスの価格は21万バーツ（約102万円）に達したという。

翌朝、ナッタポンさんは恋人の悲鳴に驚いて目を覚ました。恋人が2匹の飼い犬がネックレスを噛んで飲み込む姿を発見したのだった。床には飲み込みきれなかったネックレスの残骸が散らばっていた。

残った金を集めてみたところ、犬たちが飲み込んだ金のネックレスの価値は14万バーツ（約68万円）ほどになると推定された。まもなく犬たちが吐き始め、排泄物からは金の破片が出てきた。ナッタポンさんは急いで犬たちを連れて動物病院に向かった。エックス（X）線検査の結果、犬2匹の胃の中に金の破片が確認された。

担当の獣医師は直ちにナッタポンさんに手術を勧めた。幸い、手術は成功した。ナッタポンさんは自身のソーシャルメディア（SNS）に投稿した文章で「飼い犬2匹は病院で集中管理を受けているが、現在体調は安定している」と伝えた。

ナッタポンさんは犬の胃から回収した金の破片をすべて集めて店に売ったとも伝えた。