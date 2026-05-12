糖質0・カロリーオフ麺、無料バイキングで15種類試食！ こんにゃくパーク「『こんにゃく麺の日』『こんにゃくの日』特別イベント」

記事ポイント こんにゃくパークが2026年5月16日〜31日に『こんにゃく麺の日』『こんにゃくの日』にあわせた特別イベントを開催します無料こんにゃくバイキングで「月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく」など15種類のメニューを提供します5月20日・29日に来場するとミニこんにゃくゼリーをプレゼントしてもらえます こんにゃくパークが2026年5月16日〜31日に『こんにゃく麺の日』『こんにゃくの日』にあわせた特別イベントを開催します無料こんにゃくバイキングで「月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく」など15種類のメニューを提供します5月20日・29日に来場するとミニこんにゃくゼリーをプレゼントしてもらえます

群馬県甘楽郡にある体験型テーマパークこんにゃくパークが、2026年5月16日（土）から31日（日）にかけて特別イベントを開催します。

『こんにゃく麺の日』（5月20日）と『こんにゃくの日』（5月29日）にあわせた期間限定の企画で、無料バイキングや限定セット販売など多彩な内容が用意されています。

こんにゃくの多様な魅力をまとめて体感できる機会です。

こんにゃくパーク「『こんにゃく麺の日』『こんにゃくの日』特別イベント」





開催期間：2026年5月16日（土）〜5月31日（日）会場：こんにゃくパーク（群馬県甘楽郡甘楽町小幡204-1）主催：株式会社ヨコオデイリーフーズ公式サイト：konnyaku-park.comお問い合わせ：Tel 0274-60-4100

こんにゃくパークは、2014年にオープンしたこんにゃくのテーマパークです。

工場見学・無料バイキング・手作り体験・足湯・観覧車など、子どもから大人まで一日楽しめる施設として群馬県に根ざしています。

今回のイベントでは、麺タイプやゼリータイプを含む多彩なこんにゃくメニューが無料で味わえるほか、記念日当日には来場者全員へのプレゼントも予定されています。

こんにゃくは近年、ゼリーや麺といった従来の用途を超え、菓子・デザート・加工食品、さらには化粧品分野の機能性素材としても活用が広がっています。

今回のイベントはそうした「多様化するこんにゃく」の魅力を一度に体感できる内容になっています。

無料こんにゃくバイキング

イベント期間中の無料バイキングでは、通常の15種類のこんにゃくメニューに加え、今回のイベント限定として「月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく」と「糖質0カロリーオフ麺 醤油ラーメン」の2品が登場します。

透明感のある麺状のこんにゃくを使った冷やし中華風は暑くなり始める5月の来場にぴったりで、糖質・カロリーが気になる方にもうれしいラインナップです。

ミニこんにゃくゼリープレゼント

『こんにゃく麺の日』にあたる5月20日と、『こんにゃくの日』にあたる5月29日の2日間、施設に来場した方全員にミニタイプのこんにゃくゼリーがプレゼントされます。

記念日当日に合わせて訪れると、バイキングに加えてお土産感覚のプレゼントも受け取れます。

『こんにゃく麺の日』＆『こんにゃくの日』限定セット





イベント期間中に購入できる限定セットは、醤油・ごまだれ2種の「月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく」、「月のうさぎ おさしみこんにゃく（酢みそ）」、「糖質0カロリーオフ麺 醤油ラーメン」「糖質0カロリーオフ麺 味噌ラーメン」、「こんにゃく極上冷やしラーメン2人前」の計6点をまとめた1,404円（税込）のセットです。





「月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく（ごまだれ）」は、こんにゃく麺にごまだれのタレが組み合わさった一品です。

麺状に成形されたこんにゃくは糸こんにゃくよりもしっかりとした食感があり、冷たいタレとよく絡みます。





「糖質0カロリーオフ麺 醤油ラーメン」は、こんにゃく由来の麺を使いながらもラーメンの風味を再現した商品で、糖質ゼロ・カロリーオフを実現しています。

セットに含まれる醤油・味噌の2種が食べ比べできる点も、まとめ買いの魅力です。

麺・さしみ・ラーメンと形状も食べ方も異なる6品が1,404円（税込）でそろうこのセットは、こんにゃく麺の新しい食べ方を自宅で試したい方や、お土産・ギフトにもなります。

バイキングで気に入った味をそのまま持ち帰れるのも、会場購入ならではです。

こんにゃくパーク「『こんにゃく麺の日』『こんにゃくの日』特別イベント」の紹介でした。

よくある質問

Q. 無料バイキングの提供時間はいつですか。

A. 提供時間の詳細はこんにゃくパーク公式サイトに掲載されます。

Q. 限定セットはイベント期間中いつでも購入できますか。

Q. ミニこんにゃくゼリーのプレゼントは何個もらえますか。

A. 個数の詳細はこんにゃくパーク公式サイトまたは当日の案内で確認できます。

プレゼント対象は5月20日・5月29日の来場者です。

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