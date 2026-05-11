富士山の閉山中の無謀な登山による遭難などの山岳事故が相次いでいることを受け、静岡県富士宮市の須藤秀忠市長は11日、記者会見で「遭難したら助けてもらえばよいというのはとんでもない話」と苦言を呈した。同市には、富士山登頂の富士宮ルートがある。

山岳遭難救助隊について「命懸けでやっている。たまたま今のところ二次遭難が起きていないが、もし二次遭難が起きれば隊員の家族や上司は我慢できない。怒りになってくる。冗談じゃない、もう止めてほしい」と語った。

富士山は、毎年9月上旬から翌年7月上旬まで閉山される。期間中は5合目から頂上までが通行禁止となり、山小屋やトイレ、救護所が閉鎖される。しかし、毎年、閉山期でも登山する人はいる。

3日、中国籍の男性が9合目まで登っていたところ、滑落する事故が発生。救助を求め、5合目まで自力で下山した後、救急搬送された。

同県御殿場市でも先月、下山中のベトナム人男性が「道が分からなくなった」と救助要請を受けた。同市の勝又正美市長は「事故防止のシステムを作りを県を中心に作ってほしい」と訴えた。

須藤市長は静岡県の鈴木康友知事に、これまで静岡県消防防災航空隊による救助を受けた場合の有料化や閉山中の登山を防ぐための仕組み整備などの要望書を3回送っている。同県と山梨県は、閉山期の登山抑止策として、県防災ヘリによる救助の有料化を検討している。

埼玉県では2018年から有料化

現在、防災ヘリによる救助をした際の費用を請求する自治体は埼玉県だけだ。2018年から実施している。

2010年の夏、秩父市の山中での救助中にヘリが墜落し、救助隊員5人が死亡。事故を契機に、条例を改正した。

危険性の高い、小鹿野二子山、両神山、甲武信ヶ岳、日和田山、笠取山、雲取山の6カ所で、飛行時間5分ごとに8000円を手数料として請求する。2026年3月までに38件の救助事案で請求し、平均金額7万2000円となった。静岡県・山梨県は、埼玉県をモデルに有料化を検討している。

公的救助は、政府が国民の命を守ることを職務として公務員に義務付け税金を投入しているため、無料となっている。そのため、有料化するのが難しい。

また、有料化した場合は遭難者が要請を控え、救助に時間がかかる可能性を指摘する声もある。

閉山期は、道路法46条に基づき登山道が「通行禁止」されている。無視して通行した場合は6カ月以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金に処される可能性がある。まずは、そのことが認知されれば無謀な登山は減らせるかもしれない。

文/並河悟志 内外タイムス編集部