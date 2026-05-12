30代で2度の離婚を経験し、もう結婚は考えていなかったという53歳のサラリーマン夫が、35歳の妻への10年越しの「推し活」を実らせた。

【映像】胸の谷間からお札をとり…ホステス時代の妻（現在の姿も）

2026年5月10日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』では、宮城県仙台市に暮らす新婚夫婦、佐々木晋一郎さん（53）と恵里紗さん（35）が登場した。

夫は10年前、福岡・中洲のキャバレーで出会った人気No.1の妻の天真爛漫な姿に癒やされ、今で言う「“推し”感覚」で毎週のように店へ通い詰めたという。

しかし、夫は福岡から東京へ転勤することに。転勤の際、妻から「私と思って持っていてね」とサボテンを渡された時には、それを「僕のことが好きなんだろう」と拡大解釈した夫は、東京転勤後も寂しさに耐えかねて再び博多の店へ向かい、その後も東京から月1回のペースで通い続けたと明かした。

出会いから10年もの間、一途に彼女を思い続けてきたという夫。10年間の交流を経て、食事の席で夫はついに「結婚しようか」と告白した。いきなり「付き合おう」ではなく「結婚」を申し出た直球のプロポーズに対し、妻は内心「何言ってるんだこのおっさん」と驚いたという。夫は「本気度を伝えたかった」「彼女はなんとかモノにしたい」と気持ちが強くなり想いを伝えたと明かしていた。