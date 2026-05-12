昨シーズンに引退したプロドライバー松田次生が、まさかのクラッシュ！スーパーGTでは見られない異色のゲーム企画で、スタジオが爆笑に包まれた。

【映像】人気レーサー、異例企画でまさかの光景（実際の様子）

スーパーGTの番組『笑って学べる!超GTぱーてぃー』では、「ぱーてぃーちゃん」の3人と、NISMOの松田次生監督、KONDO RACINGの名取鉄平がそれぞれペアを組み、『グランツーリスモ7』で対決する特別企画を実施。企画を前にして「中学生の頃はバリバリやってました。結構ゲーマーです」と自信を見せた名取と、その一方で「昔はやってたんだけど、最近やってないんで。ちゃんとドライバーは降りちゃったので走れるか心配」と、やや不安げな様子を見せる松田監督。

第1戦で最初にコントローラーを握ったのは、金子きょんちぃと松田監督。スタート直後から「ぶち抜き！」と猛スピードで飛び出した金子きょんちぃだったが、そのまま第1コーナーでコースアウト。すると、その後ろを走っていた松田監督も、まさかのコースアウト。元相方でもあった名取は「なんかちょっとゲームは苦手なのかな」と苦笑いを浮かべ、信子も「これは泥試合の予感だ！」とツッコミを入れた。

そして、その予感は的中する。金子きょんちぃがスピードを出したままコースを間違えると、直後、慎重に走っていたはずの松田監督もブレーキングを失敗。コントローラーをまるで実車のハンドルのように90度以上傾けながら操作するも、コーナーで曲がりすぎてウォールへ激突した。

レースさながらの“実況”…カオスな展開に

「あー！やばいやばい！俺、コースアウトしちゃったんだけど」と松田監督も思わず苦笑い。実況の辻歩アナも「ともにクラッシュ！コースに戻って！戻って！」と声をあげるカオスな展開となった。

ファンからも「ヘアピンの進入は次生さんさすが」「やっぱり慣れるの早い」と、徐々にゲームへ適応していく松田監督を評価する声が上がる一方、「コントローラーはハンデすぎる」「ステアリングくらいコントローラー回すねｗ」「プロがコントローラーでやる珍しい企画」と、ハンドル型ではなく通常コントローラーで挑んだことで生まれたシュールな光景にも注目が集まっていた。

なお、勝負は名取が驚異の追い上げを見せるも、あと一歩届かず。プロドライバー同士の意地も垣間見える熱戦となった。（ABEMA『笑って学べる!超GTぱーてぃ』／(C)GTアソシエイション）