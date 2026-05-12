DeNAは12日、山本祐大捕手（27）とソフトバンク尾形崇斗投手（26）、井上朋也内野手（23）の2対1のトレードに合意したことを発表した。

山本は2017年ドラフト9位でDeNAに入団し、23年にプロ野球最優秀バッテリー賞を受賞、その翌年に球団では98年の谷繁元信さん以来となるゴールデングラブ賞とベストナイン賞を受賞している。今季28試合でマスクを被り、打撃では1本塁打、8打点、打率.227。

尾形は2017年育成ドラフト1位でソフトバンクに入団。今季はここまで中継ぎとして10試合に登板し2敗、防御率は3.00。井上は2020年ドラフト1位で入団し、プロ通算28試合に出場している。

◆尾形 崇斗（26）

ポジション：投手

出身：宮城県

投打：右投 左打

経歴：学法石川高−福岡ソフトバンク（2018〜26年）−横浜DeNA（26年〜）

2017 年育成ドラフト1位 9年目（※2026年度基準）



◆井上 朋也（23）

ポジション：内野手

出身：大阪府

投打：右投 右打

経歴：花咲徳栄高−福岡ソフトバンク（2021〜26年）−横浜DeNA（26年〜） 2020 年ドラフト1位 6年目（※2026年度基準）