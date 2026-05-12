【ジュネーブ＝船越翔、ワシントン＝中根圭一】スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島で１１日、ハンタウイルスの感染が相次いだクルーズ船に残っていた乗船者の下船が完了した。

ＡＦＰ通信によると、下船した乗客ら約３０人が航空機で島を離れたという。

約１５０人が乗ったクルーズ船は１０日にテネリフェ島に到着し、同日中に約９０人が各国政府が用意した航空機で自国などに戻った。クルーズ船には一部の乗員が残り、運航会社のあるオランダに向けて出航した。１７日に到着する見通しだ。

世界保健機関（ＷＨＯ）は１１日、１０日に帰国したフランス人の乗客１人の感染を確認し、感染者数は計７人になったと発表した。

スペイン保健当局によると、乗船していたスペイン人について陽性反応が確認された。また、米保健福祉省などは１１日、下船後に米政府が手配した航空機で帰国した乗客１８人が、米国内の医療施設で経過観察などの措置を受けていると発表した。そのうち１人に陽性反応が出たという。

保健福祉省のブライアン・クリスティン次官補は記者会見し、「市民への感染リスクは非常に低い」と説明した。