『モブサイコ100』放送10周年企画始動！お祝いイラスト公開 7月にイベント開催で声優たち大集結
アニメ『モブサイコ100』が2026年7月に第1期の放送開始から10周年を迎えることを記念して、さまざまな企画を展開していくことが発表された。本日5月12日は、主人公・影山茂夫（モブ）の誕生日にあわせて、10周年を記念したキービジュアルが公開となった。
【画像】公開された『モブサイコ100』放送10周年お祝いイラスト
また、関係者からのお祝いコメント＆イラストも公開となり、7月12日に「『モブサイコ100』アニメ10周年記念イベント〜同窓会〜」が開催されることが決定した。
「『モブサイコ100』アニメ10周年記念イベント〜同窓会〜」は、埼玉県・フカガワみらいホール（川口リリア メインホール）にて、昼夜2回公演での実施を予定。出演者は伊藤節生、櫻井孝宏、大塚明夫、松岡禎丞、星野貴紀、MOB CHOIR、MC：松澤ネキとなっている。
■原作・ONE コメント
10周年おめでとうございます！最初の放送からもう10年……？監督・スタッフ・委員会・編集部・何よりファンの皆さまのおかげでモブサイコ100が体温を保ったまま作品・キャラクターを楽しみ続けていただけているのが、とても嬉しいです！
■総監督・立川譲コメント
放送開始からなんとまさかの10周年！あの卒業式イベント後も携帯を開けばモブサイコの情報を目にすることも多く、様々な商品発売やコラボ展開に内心驚いていました。これは「卒業などしない！」と決めて応援してくださっている皆様のおかげだと思います。配信の世の中で、新たに作品をご覧になっている方々もありがとうございます。モブサイコはスルメのような作品で噛めば噛むほど味が出てきますので、これからも末永く味わってもらえれば幸いです。
■影山茂夫役・伊藤節生コメント
10周年おめでとうございます！アニメ放送から10年…10年！？正直信じられません！10年間という時の流れで色んなことが変化しました。それでも変わらず心の中に「モブサイコ100」、「影山茂夫」という存在は大きく刻まれ続けています。そして皆さんの心にもずっと残り続ける作品であれば、役者としてこんなに嬉しいことはないと思っています。10年前から変わらず、この作品には感謝の気持ちでいっぱいです。改めてありがとうございます！
【画像】公開された『モブサイコ100』放送10周年お祝いイラスト
また、関係者からのお祝いコメント＆イラストも公開となり、7月12日に「『モブサイコ100』アニメ10周年記念イベント〜同窓会〜」が開催されることが決定した。
■原作・ONE コメント
10周年おめでとうございます！最初の放送からもう10年……？監督・スタッフ・委員会・編集部・何よりファンの皆さまのおかげでモブサイコ100が体温を保ったまま作品・キャラクターを楽しみ続けていただけているのが、とても嬉しいです！
■総監督・立川譲コメント
放送開始からなんとまさかの10周年！あの卒業式イベント後も携帯を開けばモブサイコの情報を目にすることも多く、様々な商品発売やコラボ展開に内心驚いていました。これは「卒業などしない！」と決めて応援してくださっている皆様のおかげだと思います。配信の世の中で、新たに作品をご覧になっている方々もありがとうございます。モブサイコはスルメのような作品で噛めば噛むほど味が出てきますので、これからも末永く味わってもらえれば幸いです。
■影山茂夫役・伊藤節生コメント
10周年おめでとうございます！アニメ放送から10年…10年！？正直信じられません！10年間という時の流れで色んなことが変化しました。それでも変わらず心の中に「モブサイコ100」、「影山茂夫」という存在は大きく刻まれ続けています。そして皆さんの心にもずっと残り続ける作品であれば、役者としてこんなに嬉しいことはないと思っています。10年前から変わらず、この作品には感謝の気持ちでいっぱいです。改めてありがとうございます！
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