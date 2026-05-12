成犬になってから『しつけ』をすることは可能

率直に言うと成犬になってもしつけをすることは可能です。ただし子犬のように柔軟ではなく、時間がかかることが特徴です。

子犬は生後3ヵ月頃になるとそれぞれの家庭に迎えられることが多いですが、警戒心よりも好奇心の方が強いです。視界に入ったものを咥えたりかじったりしますね。

イタズラはしますが言われたことを素直に受け入れ、飼い主の話をよく聞いて生活習慣やルールも吸収するのが早いです。

成犬は犬種にもよりますが自分の身を守るために警戒心が働き、新しい飼い主や環境に戸惑って指示を聞くどころではないという犬が多いようです。

また既に成犬になっているとそれまでの習慣が身についてしまい、人間と同じで新しいことを覚えるのは苦労します。

新しい飼い主と環境に慣れさせること

成犬の場合それまでの悪い癖や習慣が身についてしまっていることがあります。物をかじる、自傷行為でストレスを発散してきたという犬はその癖をやめさせるのに苦労するでしょう。

また飼い主と死別した、置き去りにされたという犬は新しい飼い主と暮らし始めても短い留守番を異常に怖がり、分離不安症になりやすいでしょう。

成犬になった犬を迎えたらまずその犬の個性を知ってあげてください。犬の犬種や親兄弟がわかるようであれば、調べられる範囲のことは調べておくべきです。

そして新しい飼い主は信頼できる人で、新しい家は安全だと認識してもらわなければいけません。常に落ち着いた態度で接し、犬が不安なときには甘えさせ頼れる人になってください。

犬を叱らず根気強く接する

成犬であれば迎えたとき既にオテやオスワリといった基本的なコマンドは習得できている場合もあります。

犬が新しい環境に戸惑って室内でトイレ以外の場所で排泄してしまう、主張をしたくてマーキングをしてしまうといったことはあるかもしれません。

迎えたばかりで失敗をしてしまってもあまり叱らず、この家のルールはこうだと教えてください。正しくできたら思い切り褒めるのも忘れないでください。

犬が日常生活で必要なことは決まった場所でトイレをする、無駄に吠えない、他の犬や人に飛びつかない、物を壊さない、飼い主について歩くなどです。

迎えたときに既に高齢や病気で明らかに寿命が長くないという場合は、他人に迷惑をかけなければ良しとしてあげましょう。穏やかに暮らせるように甘えさせてあげてください。

まとめ

成犬を迎えるとデメリットはありますが、体の大きさが決まっているから首輪やハーネスなどのグッズを買う回数が少ない、子犬と違って免疫がついているからすぐにお出かけや散歩に行けるといったメリットがあります。

性格も決まっているので、落ち着いていてイタズラをしないから楽な犬もいます。食事やトイレの回数が多い時期を過ぎているので、成犬からの方が良いという人もいるでしょう。

子犬であっても成犬であっても、犬のしつけには根気が必要で手間はかかるものと思って覚悟しなければいけません。

難しければプロの訓練士に頼んでみてください。新しいルールを教えつつ犬の個性を大事にして楽しく暮らしていきましょう。