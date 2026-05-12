「間違いなくチームを助けてくれる…」24歳同僚は活躍を“確信” 村上宗隆は「日本にいた頃から、本物だった」
モンゴメリーは村上の活躍を確信していたという(C)Getty Images
ホワイトソックスの村上宗隆が現在15本塁打をマークし、ヤンキースのアーロン・ジャッジと本塁打争いを演じている。
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ここまでの村上の活躍を米国では驚きをもって報じられることが少なくないが、チームメイトで24歳の内野手であるコルソン・モンゴメリーは、驚きを見せていないという。
米メディア『ClutchPoints』は、村上の市場での評価が決して高くなかった理由として、各球団が、メジャー級の投球に対応できないのではないかと懸念していたためだと指摘。
それでも、モンゴメリーは「日本にいた頃から、彼は本物だった。あちら（日本）の投手のレベルはそれほど高くなくて、こちら（メジャー）の方が上だと言う人がいるのは知っている。だけど、野球というスポーツが難しいことに変わりはない」と語り、「彼との契約を検討していた時にいろいろな評判を耳にしたけど、間違いなくチームを助けてくれる存在だと思っていたよ」と、活躍を確信していたという。
お互いに寿司を食べさせ合うような「セレブレーション」も注目された村上とモンゴメリー。弱小チームだったホワイトソックスが、村上の活躍とともに生まれ変わろうとしている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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