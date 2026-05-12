「間違いなくチームを助けてくれる…」24歳同僚は活躍を“確信”　村上宗隆は「日本にいた頃から、本物だった」

モンゴメリーは村上の活躍を確信していたという(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆が現在15本塁打をマークし、ヤンキースのアーロン・ジャッジと本塁打争いを演じている。

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ここまでの村上の活躍を米国では驚きをもって報じられることが少なくないが、チームメイトで24歳の内野手であるコルソン・モンゴメリーは、驚きを見せていないという。

米メディア『ClutchPoints』は、村上の市場での評価が決して高くなかった理由として、各球団が、メジャー級の投球に対応できないのではないかと懸念していたためだと指摘。