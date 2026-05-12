【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは空飛ぶ宝石
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、専門的な知識を学ぶ場、清流で見かける鮮やかな色の鳥、そして食卓でおなじみの調味料という、3つの言葉を選びました。学びの場から自然の風景、そして台所の話題まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
□□なー
かわ□□
あわ□□そ
ヒント：特定のテーマについて学ぶ講習会や学習会のこと。水辺に生息する「空飛ぶ宝石」とも呼ばれる鳥。そして、複数の種類を混ぜて作る発酵調味料を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「せみ」を入れると、次のようになります。
せみなー（セミナー）
かわせみ（カワセミ）
あわせみそ（合わせ味噌）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、ビジネスや教育の場で使われる外来語、自然界の美しい生き物、そして日本の食を支える伝統的な調味料を組み合わせました。共通の「せみ」という音が、知的な活動から水辺の風景、そして毎日の食事の風味までを意外な形でつないでいます。音の響きを意識することで、言葉が持つ多彩な表情を再確認できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、専門的な知識を学ぶ場、清流で見かける鮮やかな色の鳥、そして食卓でおなじみの調味料という、3つの言葉を選びました。学びの場から自然の風景、そして台所の話題まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□なー
かわ□□
あわ□□そ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：せみ正解は「せみ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せみ」を入れると、次のようになります。
せみなー（セミナー）
かわせみ（カワセミ）
あわせみそ（合わせ味噌）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、ビジネスや教育の場で使われる外来語、自然界の美しい生き物、そして日本の食を支える伝統的な調味料を組み合わせました。共通の「せみ」という音が、知的な活動から水辺の風景、そして毎日の食事の風味までを意外な形でつないでいます。音の響きを意識することで、言葉が持つ多彩な表情を再確認できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)