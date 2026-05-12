「痩せました？」大森元貴、新曲披露後の最新ショットに「体調大丈夫かな」「お顔が少しほっそり」の声
「痩せました？」大森元貴、新曲披露後の最新ショットに「体調大丈夫かな」「お顔が少しほっそり」の声
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さんは5月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。格好いい赤いシャツ姿のオフショットを公開しました。
【写真】大森元貴の最新オフショット
赤いシャツ姿でピースのオフショット大森さんは「催しありゃした」とつづり、自身の写真を1枚載せています。赤い柄シャツを着てピースサインをする姿です。『CDTV ライブ! ライブ!』（TBSテレビ系）にて、新曲『催し』を披露した後のオフショットと思われます。
コメントでは、「めっちゃステキ」「めちゃくちゃかっこよすぎて」「痩せました？今日の髪型かっこいい」「体調大丈夫かな」「お顔が少しほっそりしたかな」「ガラ悪もっきーで栄養とりやした」「これはヤバ過ぎる」と、絶賛の声と共に体調を心配する声も上がりました。
MVも公開中同日、大森さんのスタッフによる投稿でもオフショットを公開。同曲のミュージックビデオも公開中です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
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