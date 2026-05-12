サカタのタネは、草花・野菜・ハーブ類の統一絵袋ブランド「実咲（みさき）」シリーズに今年秋の新商品として6点を追加し、7月から順次発売する。

ハクサイ「畑で長持ち耐病黄芯 80日 初美月（はつみづき）」、ニンジン「暑さに強いニンジン ベーター536」、ソラマメ「大粒多収一寸そらまめ 多空の春（おおぞらのはる）」、ブロッコリー「よくばり」、ダイコン「プロも愛用！早まき早どり おでん大根」、芽キャベツ「病気に強い 芽キャベツ」の6点となる。

ハクサイ「畑で長持ち耐病黄芯 80日 初美月」は、根こぶ病・べと病に耐病性があり、天候不順でも安定して生育するため育てやすい品種とのこと。ニンジン「暑さに強いニンジン ベーター536」は、暑さや乾燥、病気にも強く、発芽後の初期生育が早く育てやすいニンジンとなっている。ソラマメ「大粒多収一寸そらまめ 多空の春」は、耐寒性があり、草勢が強く収量性に優れる品種で、莢もむき身もボリュームたっぷりだとか。ブロッコリー「よくばり」は、頂花蕾を収穫した後、わき芽が次々と伸びて長期間収穫できる品種となっている。ダイコン「プロも愛用！早まき早どり おでん大根」は、上部から下部まで均一に太り曲がりにくいため、おでんにぴったりのダイコンが収穫できる。芽キャベツ「病気に強い 芽キャベツ」は、病気に強く倒れにくい、球が大きめでそろいのよい品種だという。

今年の「実咲」シリーズ秋の新商品は、全国の種苗店、園芸店、ホームセンターで7月から順次発売する。オンラインショップを含む同社通信販売では、6月下旬から順次出荷予定になっている（ダイコン「プロも愛用！早まき早どり おでん大根」は、オンラインショップを含む同社通信販売では取り扱っていない）。

［小売価格］各495円

［発売日］7月から順次

※通信販売では6月下旬から

サカタのタネ＝https://www.sakataseed.co.jp