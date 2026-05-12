AOKIは、多くの消費者から支持を得ている疲労回復ウェアの「リカバリーケアプラス ルームウェアオールシーズン」からディズニーデザインの販売を開始した。今回初展開となるディズニーモデルは、「ミッキーマウス」・「ミニーマウス」・「ベイマックス」の全3タイプ。5分袖・7分丈パンツタイプで暑くなるこれからの季節におすすめの同商品は、5月12日から全国のAOKI店舗およびAOKI公式オンラインショップで購入が可能となる。

今回AOKIでは、5月12日から順次、多くの消費者から支持を得ている疲労回復ウェアの「リカバリーケアプラス オールシーズン」においてディズニーデザインの販売を開始する。

今回展開するディズニーモデルは、「ミッキーマウス」・「ミニーマウス」・「ベイマックス」の3タイプを展開する。





「ミッキーマウス」・「ミニーマウス」はクラシカルなアートデザインを採用した。2着並べることで向かい合うデザインは、ペアギフトにもおすすめになっている。また、限定店舗の展開商品として心とカラダをケアするケア・ロボット「ベイマックス」を採用。「ベイマックス」の挨拶とパンツにプリントされたバッテリー表示が愛らしい1着になっている。

各デザインの可愛らしさに加え、こだわりのゆったりシルエットや消臭テープの付加、パンツのポケットなど機能面も充実している。



「ミッキーマウスデザイン（黒）」

「ミッキーマウスデザイン（黒）」は、ブラックに映える色鮮やかな「ミッキーマウス」のアートが目を引くデザインになっている。1928年のデビューを記したレトロなレタリングと「ミッキーマウス」のアクティブなポージングの組み合わせがポイントだとか。7分丈パンツにはミニーマウスデザインと同じく、ワンポイントロゴをプリントした。ミッキーマウスデザイン・ミニーマウスデザインを合わせてペアギフトにもおすすめだという。



「ミニーマウスデザイン（ラベンダー）」

「ミニーマウスデザイン（ラベンダー）」は、爽やかなラベンダーカラーに、おちゃめな表情の「ミニーマウス」が映えるデザインとのこと。手描き風の繊細なタッチで描かれたアートワークは、どこか懐かしく温かみのある雰囲気になっている。影付きの立体的なロゴデザインや、1928年のデビューを記したクラシカルなフォントの組み合わせが、洗練された大人の可愛らしさを演出する。7分丈パンツには、ミッキーマウスデザインと同じく、ワンポイントロゴをプリントした。



「ベイマックスデザイン（ベージュ）」

「ベイマックスデザイン（ベージュ）」は、優しく落ち着いたベージュカラーを基調に、心とカラダを癒やすケア・ロボット「ベイマックス」の魅力あふれるデザインになっている。トップスには、お馴染みの挨拶「HELLO, I AM BAYMAX」のテキストとともに、片手をあげて挨拶する愛らしい姿をプリントした。パンツには「ベイマックス」の表情と、バッテリー残量をリンクさせた遊び心あふれるアートが施されている。「FULL BATTERY（満充電）」と「LOW BATTERY（バッテリー残量低下）」の表現で「ベイマックス」が可愛らしく休息の重要性を伝える。リラックスタイムを笑顔にする、癒しの詰まった1着になっている。

「リカバリーケアプラス ディズニーデザイン（5分袖・7分丈パンツ）」の商品特長は、身体から発する遠赤外線エネルギーを高純度セラミックが身体に輻射することで血行を促進し、着ることで疲労回復や筋肉のハリ・コリの軽減が期待できる快適なホームウェア。快適に着用できるようゆったりとしたシルエットに加え、ストレッチ性も高いため着用時のストレスを軽減する。消臭テープを付加しているので、汗をかきやすいこれからの季節も安心だとか。さらに、すべてのデザインにポケット付きのためスマートフォンや鍵を入れるなど日常のちょっとしたシーンにも便利だという。上下セットで1万4190円（税込）。AOKIでは、全国約500店舗および公式オンラインショップで無料ラッピングも受け付けている。

［小売価格］1万4190円（税込）

［発売日］5月12日（火）

AOKI＝https://www.aoki-corporate.co.jp