10月 発売予定 【1/100 RX-99 ネオガンダム】 価格：2,310円 【1/100 ガンダム RXF91】 価格：1,980円

BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて、ガンプラ「1/100 RX-99 ネオガンダム」と「1/100 ガンダム RXF91」を10月に発売する。価格は「1/100 RX-99 ネオガンダム」が2,310円、「1/100 ガンダム RXF91」が1,980円。5月12日11時から予約を受け付ける。

「1/100 RX-99 ネオガンダム」は「機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91」に登場したモビルスーツ。大破した「RX-F91」に代わって「トキオ・D・ランドール」が搭乗した機体で、コア・ファイターの変形、離脱とG-バード（ビーム・ライフル）との合体機構を備える。

ビーム・シールドはクリアパーツ成形で、展開、収納の2形態を再現できる。またビーム・サーベル2本が付属し、指は可動する。

□「1/100 RX-99 ネオガンダム」のページ

1/100 ガンダム RXF91

「機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91」に搭乗する「トキオ・D・ランドール」が搭乗した機体。バックパックのメインスラスターが可動し、ヴェスバーが展開できる。また指が可動する。ビーム・シールドはクリアパーツ成形で展開と収納形態を再現でき、ビーム・ライフル、ビーム・スプレーガン、ビーム・サーベル2本が付属する。

□「1/100 ガンダム RXF91」のページ

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