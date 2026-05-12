中川翔子、大量ミートソース離乳食ストック＆双子兄の寝落ちショット披露「成長感じる」「お兄ちゃんマイペース」の声
【モデルプレス＝2026/05/12】歌手でタレントの中川翔子が5月11日、自身のInstagramを更新。手作りの離乳食を公開し、反響が寄せられている。
【写真】双子出産の41歳美人歌手「ステップアップしてる」鶏胸肉ミートソースなど大量離乳食
中川は「離乳食またいっぱいストックできた 鶏胸肉ミートソースなどつぶすだけじゃない料理になりだしてたのしい！おいしく食べる姿が可愛くて！」とつづり、手作りの離乳食を公開。手作りのミートソースを作っているショットから、小分けにして冷凍庫に入れているショットを披露している。
またサークルの中でおもちゃで遊んでいる姿や「すぐ寝落ちするお兄ちゃん可愛い」とハイハイレース後に中川の側で寝落ちしている3ショットなども投稿している。
この投稿には「忙しいのにしっかりストック作っててすごい」「離乳食もステップアップしてる」「徐々に固形の離乳食食べてて成長感じる」「寝落ちしちゃうの可愛すぎ」「お兄ちゃんマイペース」などといった反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の41歳美人歌手「ステップアップしてる」鶏胸肉ミートソースなど大量離乳食
◆中川翔子、大量離乳食ストック
中川は「離乳食またいっぱいストックできた 鶏胸肉ミートソースなどつぶすだけじゃない料理になりだしてたのしい！おいしく食べる姿が可愛くて！」とつづり、手作りの離乳食を公開。手作りのミートソースを作っているショットから、小分けにして冷凍庫に入れているショットを披露している。
◆中川翔子の投稿が話題
この投稿には「忙しいのにしっかりストック作っててすごい」「離乳食もステップアップしてる」「徐々に固形の離乳食食べてて成長感じる」「寝落ちしちゃうの可愛すぎ」「お兄ちゃんマイペース」などといった反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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