カカロニ栗谷、第1子誕生を発表「大悟の芸人領収書」で報告・父親の末期がんも公表「結婚や孫を見せることが唯一できることかなって」
【モデルプレス＝2026/05/12】お笑いコンビ・カカロニの栗谷（36）が5月11日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（毎週月曜よる11時59分〜）に出演し、第1子誕生を発表した。
【写真】カカロニ栗谷、直筆報告文持ち“恩人”と2ショット”
番組冒頭には、栗田が「昨年末に結婚しまして、つい先日子どもが生まれました」と報告。この日の放送では、「カカロニ栗谷 童貞芸人が一年半後、父になる」と題し、2025年11月の栗谷の結婚から約半年に渡り密着した様子が放送された。
VTRでは、栗谷が妻と婚姻届を提出する様子や、ウエディングフォトを撮影する仲睦まじい様子などを放送。また、栗田は「父親ががんで末期なんです。残された時間も少ない。2〜3年くらいって言われて、なんとかその間に結婚と子供を見せれたらいいなというふうには思っていた」と1人で育ててくれた父親が末期のがんであることを打ち明け、「結婚や孫を見せることが唯一できることかなって」と恋人を作ろうと決心した理由についても語っていた。
栗谷は1989年9月5日生まれ、神奈川県厚木市出身。すがやと2016年に「カカロニ」を結成。以前、交際経験が0であることを明かしていた栗谷は、バラエティ番組「ゴッドタン」（テレビ東京系）にて、苦手な“エロ”克服に挑む告知済ドッキリなども話題に。
2024年12月30日には、所属事務所が「弊社所属タレント カカロニ栗谷からのお知らせ」とし、「平素より格別のお引き立てを賜り、心より御礼申し上げます。私事で大変恐縮ではありますが、この度恋人ができ、『幸せな朝』を迎えた事をご報告させて頂きます」と伝え、話題を集めていた。また、2025年12月30日には、テレビ朝日系「アメトーーク！」年末6時間SP（17時30分〜）にて結婚を発表している。（modelpress編集部）
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◆カカロニ栗谷、第1子誕生を発表
番組冒頭には、栗田が「昨年末に結婚しまして、つい先日子どもが生まれました」と報告。この日の放送では、「カカロニ栗谷 童貞芸人が一年半後、父になる」と題し、2025年11月の栗谷の結婚から約半年に渡り密着した様子が放送された。
◆栗谷、2025年12月に結婚発表
栗谷は1989年9月5日生まれ、神奈川県厚木市出身。すがやと2016年に「カカロニ」を結成。以前、交際経験が0であることを明かしていた栗谷は、バラエティ番組「ゴッドタン」（テレビ東京系）にて、苦手な“エロ”克服に挑む告知済ドッキリなども話題に。
2024年12月30日には、所属事務所が「弊社所属タレント カカロニ栗谷からのお知らせ」とし、「平素より格別のお引き立てを賜り、心より御礼申し上げます。私事で大変恐縮ではありますが、この度恋人ができ、『幸せな朝』を迎えた事をご報告させて頂きます」と伝え、話題を集めていた。また、2025年12月30日には、テレビ朝日系「アメトーーク！」年末6時間SP（17時30分〜）にて結婚を発表している。（modelpress編集部）
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