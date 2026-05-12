長谷川京子、ショートトレンチから美脚スラリ「美しすぎる」「時が止まってる？」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/05/12】女優の長谷川京子が5月11日、自身のInstagramを更新。トレンチコート姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】47歳女優「大人っぽいけどキュート」美脚伸びるショートトレンチコーデ
長谷川は「The perfect trench for this season」「まさに今、のトレンチコート。スカーフを巻くのがこれもまさに今、らしい。撮影で一緒だったスタイリストさんの真似をして」とつづり、写真を投稿。ベージュのショート丈のトレンチコートにベージュのチェックのスカーフを羽織ったコーディネートを披露した。トレンチコートの裾からは美しい脚がスラリと伸びている。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「時が止まってる？」「大人っぽいけどキュート」「オシャレすぎてマネできない」「スタイルが異次元」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】47歳女優「大人っぽいけどキュート」美脚伸びるショートトレンチコーデ
◆長谷川京子、美脚際立つショート丈トレンチコーデ披露
長谷川は「The perfect trench for this season」「まさに今、のトレンチコート。スカーフを巻くのがこれもまさに今、らしい。撮影で一緒だったスタイリストさんの真似をして」とつづり、写真を投稿。ベージュのショート丈のトレンチコートにベージュのチェックのスカーフを羽織ったコーディネートを披露した。トレンチコートの裾からは美しい脚がスラリと伸びている。
◆長谷川京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「時が止まってる？」「大人っぽいけどキュート」「オシャレすぎてマネできない」「スタイルが異次元」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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