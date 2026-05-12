【1/12 Honda RS1000 耐久レーサー】 6月13日頃 再販 価格：3,850円

タミヤは、プラモデル「1/12 Honda RS1000 耐久レーサー」を6月13日頃に再販する。価格は3,850円。

本商品は、ホンダが1980年に登場させたワークスマシン「RS1000」の1981年型をプラモデル化したもの。同社の「1/12 オートバイシリーズ」より展開されており、点火コードの1本1本まで表現された冷却フィンが刻まれた空冷DOHC4気筒エンジン、迫力十分な集合マフラー、ソリッドゴム製のタイヤなど細部まで丁寧に再現されている。

さらに、独特な形もリアルに再現したカウリングは簡単な改造でヘッドライトを2灯式にすることも可能。また、金属製コイルスプリングがセットされたリヤサスペンションに加え、耐久レースムードを演出するジャッキもセットになっている。

「1/12 Honda RS1000 耐久レーサー」詳細

スケール：1/12スケール サイズ：全長180mm､全幅44mm､全高115mm

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