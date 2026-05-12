◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭の１打席目は、低めの初球９３・９マイル（約１５１・１キロ）を引っかけて一ゴロに倒れ、本拠地からはため息が漏れた。これで４７打席連続ノーアーチとなった。

相手右腕のＴ・マクドナルドとは試合前の時点で通算３打数１安打１三振。４月２６日の本拠地・カブス戦以来１１試合ぶりとなる７号に期待がかかる。

前日１０日（同１１日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数無安打。これで４６打席連続ノーアーチ、直近２１試合でわずか１本と本塁打から遠ざかっており、ロバーツ監督も「速球に差し込まれている。通常なら広角に打ち返すようなベルト付近のボールに対し、わずかに遅れてボールの下を叩いているように見える。振り遅れを物語っている」と分析していた。

この日は試合前にはブルペンで２３球を投げ、その後に４日以来のフリー打撃を行い、場外弾を放った。２巡目に１０スイングで３本のサク越え。３巡目には４発を放り込み、ラスト一発は右翼場外へ消えた。４巡目はサク越え３本、５巡目は２本、６巡目は５本。ロバーツ監督、球団幹部らも見守る中、計５２スイングで１７本のアーチを架けた。

先発は佐々木朗希投手（２４）が今季７度目の登板。前回登板では２日（同３日）の敵地・カージナルス戦で６回３失点で今季初ＱＳ（クオリティースタート＝６回以上自責３以内）をマークするも３敗目。先発ローテ再編で中８日と間隔の空いたマウンドで２勝目を期す。