「いま、やめたっていい」…「キャリア集大成」に向かう、井上尚弥の今後とは？父にしてトレーナー井上真吾氏が語る、東京ドーム「THE DAY」の真相

東京ドームに5万5千人の大観衆を集めて行われた、日本人選手同士による空前絶後のタイトルマッチ「THE DAY」に3対0の判定勝ちを収めた井上尚弥。この勝利により、世界で最も権威あるボクシング雑誌「The Ring」のパウンド・フォー・パウンド・ランキングで2年ぶりに1位に復帰した。大一番もまたしても勝利で終えた井上尚弥はこれからどこに向かうのか？ 父にしてトレーナー井上真吾氏に話を聞いた。

【前編】〈【井上尚弥VS中谷潤人】「中谷選手がどう来ても、対応する準備はできていた」--父にしてトレーナー井上真吾氏が語る、東京ドーム「THE DAY」の舞台裏〉はこちら

「一瞬も気を抜くことはできなかった」

--事前に用意していた「別パターン」の1つが、あの第10、11ラウンドの戦い方だったのですね？

真吾：そういうことです。

--第11ラウンド、決定的なダメージングブローになったのは右アッパーでした。その前、たしか第7ラウンドのインターバルのあたりで、あのパンチを使おうというアドバイスがマイクに拾われていましたが、右アッパーは試合前から有効と見ていたのでしょうか？

真吾：サウスポーとオーソドクスの選手が対峙すると、後ろの手のパンチが相手の真ん中に入るんです。それはお互い様で、相手の方もそうですが、だったら先にそのパンチを当てたほうが有利になる。だからうちらは、中を絞ってそのパンチを当てさせないように、で逆にこちらはボディーでも顔面でも顎でもそのパンチを狙っていく。それも試合前から言っていたことでした。

--あの右アッパーで中谷選手は左の眼窩底骨折と、深刻なダメージを受けました。あそこで、あるいは最終ラウンドで「仕留めきる」という選択はなかった？

真吾：もちろん倒せると思ったら、倒しに行ったことでしょう。でも中谷くんのパンチがまだまだ生きていましたから。無理をする場面ではないと本人が思ったのではないでしょうか。

実際には効いたパンチはもらいませんでしたが、入り際に揮ってくるパンチなど、こわいタイミングもあったので、試合のあいだじゅうずっと、一瞬も気を抜くことはできなかった。ものすごい緊張感がありました。だからどのラウンドでも「集中だよ、集中だよ」とつねに言っていました。

--とは言え、ほぼほぼ真吾さんの思惑通りに試合は進めることができたのではないですか？

真吾：それは終わった後だから言えることであって、試合中は、いつ危険なパンチをもらうかわからない。だから油断はできないし気も抜けなかったですよ。

万全の試合だったとは言えない点も…

--とは言え、試合の内容には満足されているのですよね？

真吾：それはもちろんそうですよ。あの内容でしっかり勝ったので。

その意味では100点は100点。でもポイントを取られたラウンドがあったので、その意味では万全の試合だったとは言えない点もありました。

ただ、2ポイント差っていう採点は意味がわからない。自分は一歩引いても4ポイントは離れてると思っていましたから。団体ごと、あるいはジャッジごとに採点の基準がまちまちなのは困るんで、基準を事前にはっきり固めておいて欲しいと思います。

--それで思い出しましたが、今回、試合前に井上陣営が中谷選手のバンデージの巻き方にクレームを付けたという報道がありましたね。

真吾：クレームを付けたわけではありません。中谷選手はトレーナーがアメリカ人で練習もアメリカでやっている。なのでバンデージの巻き方がちょっと違うなって思ったんです。なので、日本のルールではこれでOKなのかの確認をしたんです。「JBC（日本ボクシングコミッション）では認められていないやり方はだめですよ、決められているルールに則ってやりましょう」ということです。

べつに「心理戦」を仕掛けたわけではないですよ。

というのは、前回のサウジでの試合もそうでしたが、ルールミーティングでみんなで合意したことを、その後ひっくり返されることが何度かあったんですよ。なので今回はそういうことのないように、ルールミーティングの時点ですべてを固めておきたかった。

「ルールミーティングの時に決めたことがすべてだよ。試合当日にそれ以外のことをああだこうだ言うのはなしだよ」と。

また試合の前にそんなことでゴタゴタして、集中力をそがれることは避けたかった。そのための、これも準備の一端です。

今後、海外で試合をする場合にも、こういう進め方で行こうと思ってます。

そういうことも、選手にストレスを感じさせないために、自分がやらなきゃならないことなんで。

--今後ですが、尚弥さんがインタビューでおっしゃっていましたが、しばらくブレイクの期間を作る？

真吾：練習はいつも通りにやると思いますが、試合間隔は長くなってもいいのかなと思ってます。

メンタルの疲労はやはり大きいので。

--真吾さんも疲れた？

真吾：（笑って）あたりまえじゃないですか！ 精神的な疲れは半端ない。ずうっと集中し通しだし、ずうっと心配し通しだし。

試合前は張り詰めてるからわからなかった。けど、試合後に「あ、こんなおれ、疲れてたんだ」と実感しましたから。

それで、試合後の記者会見の時にはすっかり「からっぽ」になっていて、尚弥に話を振られたときにも全然聞こえていなかった。それで尚弥に「ハロー？」って言われて。「ソーリー」って、なんかトンチンカンになっちゃった（笑）。

--今回の試合は、2025年の年間4試合というハードスケジュールに続いてのものになりました。やはり疲れはあると思いますが、しばらく休みたい？

真吾：自分は、試合の間隔は長ければ長いほどいい。今回だけのことじゃなく、いつもそう思ってます。

「戦い」ですから半端な気持ちじゃできないんで。

尚弥も肉体的な疲れよりも精神的な疲れの方が大きいはずです。

とは言え、ヘビー級チャンピオンみたいに年一しか試合をしないのも、緊張感がなくなるのでよくない。年二ぐらいがベストじゃないかと思います。

「肉体のピークを超えた」という声もあるが…

--このところ、尚弥さんも33歳になって肉体のピークを越えたという声もありますが？

真吾：（笑って）33なんて、いまどき若いじゃないですか。ぜんっぜんですよ、そんなのは。

ただ、自分としては「そろそろいいんじゃね？」とは思っていますけど。

長くやって欲しいとは、ぜんぜん思っていないので。

それどころか、いま、やめたっていいんです。

ボクシングに関して、尚弥は完成形というか、まだやり残しがあって、自分が「もうちょっと、こうしてもらいたいよなあ」と思うというような「余白」はない。

やることは、もう十分にやってきた。

尚弥がボクシングが好きだから、尚弥に任せていますけど、自分なんかはそう思ってます。

ただそれは、練習や試合で衰えが見えてきたらかではないんです。自分としては「惜しまれつつ……」ぐらいのほうがいいということで。

--それは尚弥さんにもおっしゃっているのですか？

真吾：ぜんぜん普通に言ってます。ただ、尚がまだやりたいんであれば、全力でサポートしますけど。

--次の試合ですが、しばらく休むとして、対戦相手として「バム」（現、WBA、WBC、WBOスーパーバンタム級王者ジェシー・ロドリゲス）の名前が挙がっていますが。

真吾：「いい選手だよ」とは聞いていますが、映像も見ていないんで、なんとも言いようがないですね。

ただ、尚弥がキャリアの終盤にかかっていることはたしかです。なのでここからの「幕引き」の何試合かをどうするか、例えば最後にフェザー級に挑戦するのかとか、尚弥と話し合ってみようかなと、いま、ちょうど思っているところです。

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（2026年5月５日電話インタビュー。聞き手：講談社現代新書編集部）

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