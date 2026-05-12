カカロニ栗谷、子供の誕生を報告 大悟の番組で妻とのツーショットも「ずっと笑える夫婦で」
お笑いコンビ・カカロニの栗谷（36）が、11日放送の日本テレビ系バラエティー『大悟の芸人領収書』に出演。子供が誕生したことを報告した。
【写真】パパになり涙！カカロニ栗谷、子供の誕生を報告
番組冒頭、栗谷は「昨年末に結婚しまして、つい先日、子供が生まれました」と報告。番組では、昨年11月の結婚から半年にわたって密着した特別企画「カカロニ栗谷 童貞芸人が1年半後、父になる」を届けていった。
相方のすがや、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、Den（リンダカラー∞）もゲストに迎えて、プロポーズにいたるまでをトーク。さらにVTRでは、妻とともに婚姻届を出した様子も伝え、栗谷が「婚姻届を出してきました。入籍ですね。ずっと笑える夫婦でいたい」とうれしそうに口にしていた。
【写真】パパになり涙！カカロニ栗谷、子供の誕生を報告
番組冒頭、栗谷は「昨年末に結婚しまして、つい先日、子供が生まれました」と報告。番組では、昨年11月の結婚から半年にわたって密着した特別企画「カカロニ栗谷 童貞芸人が1年半後、父になる」を届けていった。
相方のすがや、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、Den（リンダカラー∞）もゲストに迎えて、プロポーズにいたるまでをトーク。さらにVTRでは、妻とともに婚姻届を出した様子も伝え、栗谷が「婚姻届を出してきました。入籍ですね。ずっと笑える夫婦でいたい」とうれしそうに口にしていた。