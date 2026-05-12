『ハッピーターンミニ 濃厚うめ味』春夏・秋冬で味わい変化 リニューアルを亀田製菓が発表
亀田製菓は18日より、『30g ハッピーターンミニ 濃厚うめ味』をリニューアルし、順次全国のセブン-イレブンにて発売する。
【画像】『ハッピーターンミニ 濃厚うめ味』“秋冬”パッケージ
ハッピーターンのあまじょっぱさが、紀州産南高梅の梅肉パウダーのおいしさを引き立てる、濃厚なうめ味が特長の商品。発売以来、「うめ味の濃厚さ」「絶妙な甘酸っぱさ」で好評を集めてきた。
今回のリニューアルでは、「ハッピーターンならではのあまじょっぱいうめ味」をより楽しめるように、季節に合わせて味わいを変化させる。春夏は、うめパウダーを増量し、爽快感が求められる季節にぴったりな、酸味のある爽やかな味わい。秋冬は、うめオイルを増量し、より濃厚でコクのある、芳醇な味わいとなる。10月から順次、秋冬タイプに切り替わる予定。
【画像】『ハッピーターンミニ 濃厚うめ味』“秋冬”パッケージ
ハッピーターンのあまじょっぱさが、紀州産南高梅の梅肉パウダーのおいしさを引き立てる、濃厚なうめ味が特長の商品。発売以来、「うめ味の濃厚さ」「絶妙な甘酸っぱさ」で好評を集めてきた。
今回のリニューアルでは、「ハッピーターンならではのあまじょっぱいうめ味」をより楽しめるように、季節に合わせて味わいを変化させる。春夏は、うめパウダーを増量し、爽快感が求められる季節にぴったりな、酸味のある爽やかな味わい。秋冬は、うめオイルを増量し、より濃厚でコクのある、芳醇な味わいとなる。10月から順次、秋冬タイプに切り替わる予定。