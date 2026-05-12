◇ア・リーグ ブルージェイズ5−8レイズ（2026年5月11日 トロント）

ブルージェイズのジャリエル・ロドリゲス投手（29）が11日（日本時間12日）、今季メジャー初昇格。本拠でのレイズ戦で9回に5番手で登板し、1イニングを無失点に抑えた。

5−8の9回にマウンドに上がったロドリゲスは、先頭・カミネロをストレートの四球で歩かせたが、代走で出場したウィリアムソンが二盗に失敗し1死無走者とすると、この日2安打3打点のアランダを見逃し三振。続くディアスも3球三振に仕留め、無失点で仕事を終えた。

キューバ出身のロドリゲスは20年から中日でプレー。22年には56試合に登板して45ホールドポイントをマークし、最優秀中継ぎ投手に輝いた。23年3月の第5回WBCにはキューバ代表として出場。しかし大会後の来日予定便に搭乗せず、中日球団と連絡が取れなくなり亡命。結局、1年間プレーしないままシーズン後に契約を解除された。

24年シーズンからブルージェイズと5年3200万ドル（約53億5500万円）で契約を結び、昨季は主に救援で66試合に登板。3勝2敗、防御率3・08だった。シーズン終盤に調子を落とし、ドジャースとのワールドシリーズはロースターから外れて登板がなかった。

その後、昨年12月にマイナー降格していた。今季は3Aで11試合に登板し1勝0敗、防御率2・63。この日、メジャー昇格を果たした。